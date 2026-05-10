Marcus Pedersen non aveva mai fatto così bene come con D’Aversa al Torino: con il nuovo allenatore un gol e due assist

Roberto D’Aversa ha salvato il Torino ma è destinato a chiudere la sua parentesi: anche sui singoli l’allenatore ha fatto un buon lavoro. Uno di questi è proprio Marcus Pedersen. Il norvegese non aveva mai fatto gol e assist: insomma, non aveva reso. Da quando è arrivato D’Aversa invece si è sblocato. Nella prima stagione con Vanoli ha deluso, trovandosi del resto a dover sostituire un giocatore come Bellanova. Sulla destra doveva essere lui il titolare ma spesso hanno giocato Walukiewicz o Lazaro. Tanta corsa ma poca precisione con i piedi. In estate è rimasto e già nelle amichevoli si era intravisto qualche miglioramento. Poi però con Baroni nessuno ha brillato. Con D’Aversa invece Pedersen ha trovato una quadra e oltre che giocare si è anche sbloccato su entrambi gli aspetti. Certo, si può migliorare ancora soprattutto tecnicamente. Ma se alla corsa si abbina anche un po’ di lucidità sottoporta male non è.

La sua stagione

Primo assist per Adams, a Pisa e decisivo per l’1-0 finale. Poi il secondo nella partita dopo, contro il Verona in casa per Simeone. Infine il gol di testa che ha fatto perdere il Sassuolo, unica altra squadra in cui ha giocato in Serie A. In totale quest’anno ha giocato 27 partite su 31 in Serie A in cui era disponibile. 21 dall’inizio e 6 da subentrato. 1 gol, 2 assist e 3 cartellini gialli.

Il futuro

In estate i granata dovranno per prima cosa decidere chi sarà l’allenatore. Poi da lì tutti i giocatori saranno valutati a dovere. Pedersen è arrivato per sostituire Bellanova, in quello che sembrava essere uno scherzo di fine agosto per Vanoli e per tutti i tifosi del Toro. Eppure fu così. Lazaro è in scadenza e non sarà rinnovato. Quindi Pedersen potrebbe essere l’unico esterno destro presente in rosa a inizio stagione prossima. Pedersen ha un contratto fino al 2027 ma con opzione fino al 2028. Potrebbe anche andare in prestito se venisse chiuso da qualche acquisto in quella zona di campo. Futuro tutto da scrivere.