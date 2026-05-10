Contro il Sassuolo l’ingresso del capitano ha dato una scossa ai granata, che è riuscito, come contro l’Inter, a ribaltare la partita

Il Torino vince contro il Sassuolo 2-1 e tra le note più positive della partita del Torino c’è il rientro in campo di Duvan Zapata. Dopo l’assenza per infortunio durante la trasferta di Udine, il colombiano è tornato a disposizione di D’Aversa, subentrando al posto di Njie (altro elemento positivo della partita) e riaccendendo le speranze di un Toro visibilmente ferito dallo svantaggio targato Thorstvedt. L’ingresso del capitano ha dato nuova linfa al Toro, che con l’apporto del 91 è riuscito a ribaltare la partita.

Non è la prima volta

Recentemente Zapata è già stato determinante, specialmente 2 giornate fa quando il Toro, sotto di 2 gol contro l’Inter, dopo la sostituzione che aveva portato in campo l’attaccante, era riuscito a riacciuffare il pari contro gli appena titolati campioni d’Italia. Anche contro il Sassuolo, pur cambiando l’avversario, il risultato è stato lo stesso, anzi anche migliore, perché l’apporto del colombiano ha permesso al Toro di vincere la partita. Zapata è stato inoltre protagonista del secondo gol del Torino, fornendo l’assist per il primo gol in Serie A di Marcus Pedersen, in gol proprio contro la sua ex squadra.

Un futuro non scritto

Vista la crescita delle prestazioni di Duvan Zapata nell’ultimo periodo, nonostante gli infortuni che continuano ad incombere sul giocatore, il suo futuro non è ancora scritto. Durante questa stagione, in cui Zapata tornava dal duro e lungo recupero dalla rottura del crociato rimediata lo scorso anno, il ritmo del calciatore non ha raggiunto il livello precedentemente mostrato nella sua prima annata in granata, ma tuttavia il Torino potrebbe continuare a puntare sul 91 anche per la prossima stagione, purché esso sia circondato da un pacchetto offensivo come quello attuale, che gli permetta di riposare in caso di necessità. Sarà quindi necessario per il Torino riuscire a confermare l’intero pacchetto offensivo, unica vera certezza di questo proprio campionato.