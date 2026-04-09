Oggi, grazie al contributo del Circolo Soci Torino Fc 1906, sono iniziati i lavori di riparazione del totem recentemente vandalizzato

Nella giornata di oggi, sul colle di Superga, hanno avuto inizio i lavori di ripristino del pannello commemorativo della storia del Grande Torino. Il totem, che raccontava la storia granata in diverse lingue, è stato sfregiato nei giorni scorsi aggiungendosi a una serie di numerosi atti vandalici. A prendersi cura del ripristino è stato il Circolo Soci Torino Fc 1906 che, come già annunciato, ha avviato i lavori di riparazione a proprie spese.