Atto vandalico a Superga, rovinato il pannello commemorativo della storia del Grande Torino: verrà ripristinato a breve

Negli ultimi giorni è stato reso noto un atto vandalico che ha colpito il monumento in ricordo degli Invincibili del Grande Torino sul colle di Superga. Il pannello commemorativo, che raccontava in più lingue la storia della squadra è stato strappato e rovinato. Un gesto che si somma a numerosi atti di vandalismo che negli ultimi anno hanno colpito il colle di Superga e nello specifico il ricordo delle vittime del disastro aereo del ’49. Il pannello, realizzato dal Circolo Soci Torino FC 1906, verrà prestissimo ripristinato dal Circolo stesso, che si occupa di mantenere l’ordine e la manutenzione dei monumenti in ricordo dei campioni granata.