Toro.it

Atto vandalico a Superga, rovinato il pannello commemorativo della storia del Grande Torino: verrà ripristinato a breve

Negli ultimi giorni è stato reso noto un atto vandalico che ha colpito il monumento in ricordo degli Invincibili del Grande Torino sul colle di Superga. Il pannello commemorativo, che raccontava in più lingue la storia della squadra è stato strappato e rovinato. Un gesto che si somma a numerosi atti di vandalismo che negli ultimi anno hanno colpito il colle di Superga e nello specifico il ricordo delle vittime del disastro aereo del ’49. Il pannello, realizzato dal Circolo Soci Torino FC 1906, verrà prestissimo ripristinato dal Circolo stesso, che si occupa di mantenere l’ordine e la manutenzione dei monumenti in ricordo dei campioni granata.

Pannello Grande Torino a Superga
Pannello Grande Torino a Superga

TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 07-04-2026

Iscriviti
Notificami
2 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Berggreen
Berggreen
12 secondi fa

Siete stati bruciati sul tempo.

Kawasaki77
Kawasaki77
1 minuto fa

E’ stata la Guereza

Immagine-2026-04-07-124305

Torino, Vlasic sottotono a Pisa, la posizione non ha aiutato