In preparazione del Mondiale diverse nazionali si sfideranno nei prossimi giorni in delle gare amichevoli: oggi è stato il turno della Croazia

Il Mondiale rappresenta una delle competizioni più ambite da ogni calciatore e, proprio per arrivare preparate all’appuntamento, numerose nazionali stanno disputando una serie di amichevoli internazionali.

Nella giornata odierna è stata la Croazia di Vlašić a scendere in campo, affrontando il Belgio alle ore 18.00 nel primo test per entrambe le selezioni. La gara si è conclusa con la vittoria dei “Diavoli Rossi” per 2-0, mentre il trequartista granata ha disputato solo gli ultimi 20 minuti della sfida, non riuscendo però ad incidere sul risultato.