I primi tre giocatori del Torino hanno posato con la maglia, la seconda, presentata questa mattina

Si è prestato pure Alberto Paleari, col suo solito sorriso: è stato il primo ad indossare la seconda maglia, presentata questa mattina a Pinzolo. Non sarà quella che vestirà nel corso dell’anno, ma il portiere ha voluto salutare i tifosi presenti, fermandosi con loro. Poi è stata la volta di Cacciamani, carichissimo in questo ritiro, e Casadei. Anche loro hanno accontentato i tifosi presenti posando con la nuova maglia.