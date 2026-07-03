Sui social il Torino ha svelato la prima maglia che indosserà nella prossima stagione, in cui il club festeggerà i 120 anni dalla nascita
Il Torino, tramite i suoi canali social, ha mostrato la nuova maglia home, che indosserà durante la prossima stagione, che accompagnerà il club nell’anno del 120esimo anniversario. La maglia, oltre al tradizionale colore granata, viene impreziosita da pattern iconico e unico, ispirato al disegno della pavimentazione della Basilica di Superga.
Il legame con Superga
La maglia, come spiegato dal club, tramite questo pattern trasforma un dettaglio architettonico in elemento distintivo della maglia, rendendo omaggio a un luogo profondamente legato all’identità granata. Il motivo geometrico dona alla divisa un effetto tridimensionale e dinamico. La texture si integra nel granata in modo elegante e discreto, per rendere omaggio ad un luogo che appartiene a tutti i suoi tifosi.
Il colore è stupendo peccato chi la indossa e chi ne usurpa tutti i giorni da 21 anni la sua storia!
il colore può anche essere granata,peccato che la società retta dalla gran TDC non lo sia…
Lasciamo perdere tutti i nobili riferimenti. L’unica selce accostabile a questo cartonato di società è quella dell’ età della pietra .