In attesa del rientro del parroco della Basilica di Superga, Don Robella, è stato reso noto il nome di chi potrebbe sostituirlo questo 4 maggio

Sebbene gli ultimi giorni non siano stati felici a Superga, con un atto vandalico che ha portato allo sfregio di un pannello commemorativo del Grande Torino, proseguono i preparativi per la consueta commemorazione della tragedia aerea che il 4 maggio 1949 fece entrare nella leggenda il Grande Torino. Anche quest’anno i tifosi si riuniranno per ricordare gli Invincibili proprio nel luogo dell’impatto, ma la giornata sarà caratterizzata da alcune novità.

Il nuovo parroco

In attesa che lo storico cappellano della basilica, Don Robella, si riprenda dal grave incidente stradale che l’ha visto coinvolto, a sostituirlo (come riporta La Voce) dovrebbe essere Don Gian Luca Carrega, sacerdote e insegnate alla Facoltà di Teologia. Per Don Robella l’appuntamento è rivolto al prossimo anno, quando con ogni probabilità sarà tornato a gestire a pieno titolo le celebrazioni della basilica.

Cairo sarà presente?

Ancora in dubbio invece la presenza del presidente Cairo, che in seguito alle numerose contestazioni portate avanti dal tifo organizzato granata durante questa stagione, potrebbe decidere (come accaduto la passata stagione) di recarsi sul colle in un diverso momento rispetto alla squadra e ai tifosi.