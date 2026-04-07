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La società granata attraverso i propri canali ufficiali ha condiviso la promozione di una nuova offerta destinata ai tifosi

A seguito del recente successo ottenuto in trasferta contro il Pisa, il Torino ha condiviso tramite i propri canali ufficiali la promozione di una nuova offerta destinata ai tifosi.

Si tratta di un nuovo 3 Games Pack, in cui sarà possibile acquistare i biglietti per le prossime sfide all’Olimpico Grande Torino contro Verona, Inter e Sassuolo. L’acquisto di questa offerta parte dai 45,00 euro per gli adulti, e a partire dai 30,00 euro per gli Under 16.

Sciarpata tifosi Torino
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ultimo aggiornamento: 07-04-2026

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Vanni(CAIROVATTENE IN BELIZE)
Vanni(CAIROVATTENE IN BELIZE)
1 ora fa

Se è compreso il tiro al bersaglio della scimmia, io ci sto.

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