La società granata attraverso i propri canali ufficiali ha condiviso la promozione di una nuova offerta destinata ai tifosi

A seguito del recente successo ottenuto in trasferta contro il Pisa, il Torino ha condiviso tramite i propri canali ufficiali la promozione di una nuova offerta destinata ai tifosi.

Si tratta di un nuovo 3 Games Pack, in cui sarà possibile acquistare i biglietti per le prossime sfide all’Olimpico Grande Torino contro Verona, Inter e Sassuolo. L’acquisto di questa offerta parte dai 45,00 euro per gli adulti, e a partire dai 30,00 euro per gli Under 16.