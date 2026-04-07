In vista dell’inizio della prossima stagione, la società granata sta già pianificando il programma estivo della squadra per il ritiro

Per i granata sarà il terzo anno di preparazione estiva in vista del campionato di Serie A nella località trentina.

Il Torino aveva già scelto Pinzolo per il ritiro nella preseason del 2023, quando alla guida della squadra c’era Juric. L’anno successivo, sotto la conduzione di Vanoli, il Torino fece ritorno nella stessa sede per preparare la nuova stagione, occasione in cui la società raggiunse anche un accordo per confermare la presenza anche per l’anno successivo. Nel 2025, tuttavia, con Baroni in panchina, la squadra fu costretta a spostarsi a Prato allo Stelvio a causa di lavori di manutenzione nelle strutture di Pinzolo. Per l’inizio della prossima stagione, il Torino tornerà quindi nella località trentina, rispettando l’accordo precedentemente stipulato.

Il Torino prepara il ritiro per la prossima stagione

Nel mese di luglio, probabilmente verso la seconda metà del mese, il Torino di rientro dalla pausa estiva si ritroverà al Filadelfia per effettuare le visite mediche e test di accertamento prima di recarsi a Pinzolo per il ritiro. L’esperienza dei granata in Trentino durerà verosimilmente un paio di settimane, al termine delle quali i giocatori rientreranno in città per prepararsi per l’inizio del campionato.