Il Torino verso la metà di luglio ritornerà a Pinzolo, luogo in cui ha già trascorso in passato le settimane in preparazione al campionato

Il Torino tornerà a svolgere la preparazione estiva in Trentino, scegliendo nuovamente Pinzolo come sede del ritiro in vista della prossima stagione di Serie A. Per i granata si tratterà del terzo anno di lavoro nella località trentina, già punto di riferimento del club negli ultimi anni.

La sede era stata infatti utilizzata per la prima volta nel 2023, durante la gestione di Juric, e successivamente confermata anche nell’estate 2024 con Vanoli in panchina, quando la società aveva già definito un’intesa per proseguire il rapporto anche nelle stagioni successive. Nel 2025, invece, la squadra era stata costretta a cambiare destinazione, spostandosi a Prato allo Stelvio a causa di interventi di manutenzione che avevano interessato le strutture di Pinzolo. Superati quegli ostacoli, il club granata è ora pronto a fare ritorno nella consueta sede trentina, rispettando così l’accordo precedentemente stabilito e riprendendo un percorso ormai consolidato per la preparazione estiva.

Ritiro Torino estate 2026: le date

Il ritiro estivo prenderà il via lunedì 13 luglio e si concluderà sabato 25 luglio, per un periodo complessivo di circa due settimane di lavoro intenso. Nel corso della preparazione, la squadra sarà impegnata anche in due test amichevoli, in programma entrambe di sabato: il primo appuntamento è fissato per il 18 luglio, mentre il secondo chiuderà il ritiro il 25 luglio, prima del rientro.