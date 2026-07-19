Un gruppo di tifosi del Toro Club Vallecervo ha incontrato Abate dopo aver seguito la squadra nel ritiro di Pinzolo

A Pinzolo tra i tanti tifosi che in questa settimana hanno assistito agli allenamenti del Toro di Abate c’era anche un gruppo di tifosi del Toro Club Vallecervo. Questa mattina l’incontro e il saluto ad Abate da parte del presidente, Giuliano Sturaro, e di altri soci del club: “Seguiamo sempre il Torino in ritiro e così abbiamo fatto anche quest’anno. Siamo un centinaio come iscritti e quest’anno abbiamo festeggiato i 50 anni del club, nato nel 1976”.

Su Abate: “Sembra un buon mister, speriamo che faccia bene e che faccia giocare i giovani, noi abbiamo tanta fiducia in loro”.