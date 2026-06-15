Toro.it

Alessandro Gazzi ritorna al Torino in veste di Team Manager sostituendo Alessandro Andreini

Ora è UFFICIALE, Alessandro Gazzi è il nuovo Team Manager del Torino. Il centrocampista, che vanta oltre cento presenze il maglia granata da oggi ritorna a Torino, pronto per collaborare con la società e il mister Abate.

Il ritorno in maglia granata e il saluto ad Andreini

Gazzi era già stato al Torino 4 anni come giocatore, prima di ritornare in granata come vice allenatore della formazione dell’Under 17 nella stagione 2022/23. L’arrivo di Gazzi segna la fine dell’esperienza in granata di Alessandro Andreini, il team manager che era arrivato a Torino nell’estate del 2024, ringraziato dalla società per il lavoro svolto in questi due anni.

TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 15-06-2026

Iscriviti
Notificami
3 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Berggreen
Berggreen
7 minuti fa

Figura fondamentale

Kawasaki77
Kawasaki77
28 minuti fa

Cascato anche lui nella nano trappola. Avanti un altro…

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
46 minuti fa

Ai ai ai Alessandro…. vabbè due lire te le prendi.

Il Pagellone / Kulenović: buona partenza, poi rendimento in calo