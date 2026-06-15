Alessandro Gazzi ritorna al Torino in veste di Team Manager sostituendo Alessandro Andreini
Ora è UFFICIALE, Alessandro Gazzi è il nuovo Team Manager del Torino. Il centrocampista, che vanta oltre cento presenze il maglia granata da oggi ritorna a Torino, pronto per collaborare con la società e il mister Abate.
Il ritorno in maglia granata e il saluto ad Andreini
Gazzi era già stato al Torino 4 anni come giocatore, prima di ritornare in granata come vice allenatore della formazione dell’Under 17 nella stagione 2022/23. L’arrivo di Gazzi segna la fine dell’esperienza in granata di Alessandro Andreini, il team manager che era arrivato a Torino nell’estate del 2024, ringraziato dalla società per il lavoro svolto in questi due anni.
Figura fondamentale
Cascato anche lui nella nano trappola. Avanti un altro…
Ai ai ai Alessandro…. vabbè due lire te le prendi.