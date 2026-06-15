Alessandro Gazzi ritorna al Torino in veste di Team Manager sostituendo Alessandro Andreini

Ora è UFFICIALE, Alessandro Gazzi è il nuovo Team Manager del Torino. Il centrocampista, che vanta oltre cento presenze il maglia granata da oggi ritorna a Torino, pronto per collaborare con la società e il mister Abate.

Il ritorno in maglia granata e il saluto ad Andreini

Gazzi era già stato al Torino 4 anni come giocatore, prima di ritornare in granata come vice allenatore della formazione dell’Under 17 nella stagione 2022/23. L’arrivo di Gazzi segna la fine dell’esperienza in granata di Alessandro Andreini, il team manager che era arrivato a Torino nell’estate del 2024, ringraziato dalla società per il lavoro svolto in questi due anni.