Arrivato a gennaio dalla Dinamo Zagabria, l’attaccante croato non è mai riuscito a entrare nelle gerarchie di D’Aversa, rimanendo quasi sempre relegato in panchina

Arrivato a Torino in prestito, l’attaccante croato, pur non avendo quasi mai convinto con le prestazioni sul campo è stato riscattato in seguito al raggiungimento della salvezza. L’attaccante classe 1999 era stato scelto a gennaio come alternativa a Duvan Zapata, vista la sua abilità nel gioco aereo e i suoi 191 cm di altezza. Il 1 febbraio con il Lecce, l’esordio in Serie A, in una vittoria molto importante sia in ottica salvezza sia per il morale della squadra. La stessa settimana anche l’esordio in Coppa Italia da titolare contro l’Inter a Monza, in cui realizza il suo primo e finora unico gol in granata.

La stagione

Da quel 4 febbraio in poi le sue prestazioni sono andate in calando, soprattutto in seguito all’esonero di Baroni dopo la sconfitta per 3-0 contro il Genoa. Con l’arrivo di D’Aversa, Kulenović è stato spesso relegato in panchina, complice anche l’ottimo rendimento del Cholito Simeone e di Che Adams. Nei quattro mesi al Toro sono solo quattro le presenze di Kulenović dal primo minuto, nelle quali, Inter a parte, è apparso in difficoltà e con poco feeling con i compagni. Ancora più significativo è il dato relativo alle presenze di Kulenović con D’Aversa: una sola, contro il Pisa, praticamente già retrocesso, in cui è apparso in netta difficoltà sia nel controllo della sfera, sia nei contrasti aerei, ma anche anche negli scambi con i compagni, venendo sostituito dopo 62 minuti.

Sandro Kulenovic nella partita di Coppa Italia contro l’Inter

Il futuro

Nonostante la salvezza conquistata abbia fatto scattare l’obbligo di riscatto del cartellino del croato, la sua situazione appare al momento molto complessa. Da un lato infatti, l’arrivo di un nuovo allenatore potrebbe rivitalizzare l’ex Dinamo Zagabria, dall’altro, in seguito alle prestazioni negative, non è nemmeno da escludere che possa salutare la Mole dopo soli sei mesi.

Presenze Totali: 14

Assist: 1

Gol: 1

VOTO: 5