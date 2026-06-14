Ignazio Abate è stato nominato come nuovo allenatore del Torino e adesso si comporrà il suo staff: ecco chi può arrivare

Torino di Ignazio Abate che nei prossimi giorni inizierà a prendere forma. Il nuovo allenatore granata come prima cosa deve scegliere il suo staff, che lo seguirà in questa avventura granata. Non si sa ancora chi avrà quale ruolo, ma ci sono 3 nomi che sono forti candidati a prendere parte dello staff. Il primo è Lucas Biglia, ex giocatore del Milan e compagno di Abate in rossonero. Ha chiuso la carriera in Turchia ma è rimasto in ottimi rapporti con Abate. Poi c’è Gabriel Raimondi, che ha già fatto parte dello staff di Mihajlovic al Torino dal 2016 al 2018. Quest’anno è stato in Liga al Maiorca. Ultimo nome quello di Luigi Agnelli, che ha allenato in Serie D al Fasano. Staff in costruzione.