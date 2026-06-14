Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino: la prossima stagione si punterà sui giovani a partire dal centrocampo

Torino che in questa pausa sta iniziando a programmare la prossima stagione. Il primo passo è stato fatto e Ignazio Abate è stato scelto come nuovo allenatore dei granata. Un allenatore giovane, per un progetto giovane che punterà sicuramente su giocatori giovani. Abate ha portato la Juve Stabia ai playoff di Serie B e ha puntato molto su ragazzi giovani. La Serie A è un altro livello ma ci sono tante valutazioni da fare. Alcuni giovani saranno di rientro dal prestito, altri saranno valutati in ritiro, qualcuno invece potrebbe salutare sul mercato. Abate avrà molto da fare affiancato da Petrachi. Il centrocampo al momento è il reparto più giovane. Da lì si riparte.

Le tre certezze

I giocatori del Torino certezze a centrocampo sono 3. Cesare Casadei, Gvidas Gineitis ed Emirhan Ilkhan. Rispettivamente classe 2003, classe 2004 e classe 2004. Casadei quest’anno non è stato sempre un titolare ma ha talento e ha fatto 6 gol. Toro che lo ha pagato non poco dal Chelsea e non avrebbe senso non puntarci, anche se sul mercato potrebbero arrivare offerte ed essere valutate. Abate vuole puntare però su di lui, il potenziale è altissimo. Gli altri due invece sono al centro del progetto e vogliono fare il salto definitivo. Ma solo 3 non bastano: servirà anche un intervento sul calciomercato.

Le partenze

Per 3 giocatori che restano, ce ne sono 3 che partono. Il 30 giugno 2026 scade il contratto di Adrien Tameze, che non sarà più un giocatore del Torino. Ha sempre fatto il suo, anche se è stato troppo poco impiegato nella posizione di centrocampista, che è la sua naturale. Spesso e volentieri ha giocato in difesa. Poi c’è Ivan Ilic, i problemi fisici lo hanno limitato e non ha praticamente mai giocato quest’anno. Era partito molto bene con il Torino, poi un calo veramente vigoroso. Granata che proveranno a piazzarlo sul mercato anche se non sarà facile. Infine Matteo Prati. Arrivato a gennaio in prestito dal Cagliari, non sarà riscattato. Troppo poco per convincere la dirigenza.