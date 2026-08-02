Il Toro sarà ospite del Burnley al Turf Moor, un’amichevole dal livello di difficoltà elevato rispetto alle precedenti

È arrivato il giorno della quarta amichevole estiva per il nuovo Torino di Ignazio Abate. I granata affronteranno alle 16.00 il Burnley in Inghilterra, nello specifico allo stadio Turf Moor. Per il Toro si tratta di un’amichevole ben diversa dalle tre già disputate, in quanto dinnanzi a Vlasic e compagni si porrà di fronte una formazione ben più attrezzata di quelle affrontate fino a questo momento. Ecco chi potrebbero essere i giocatori che si metteranno maggiormente in mostra quest’oggi.

Alternanza in porta e debutti in difesa

In porta non dovrebbero esserci dubbi, in attesa del probabile arrivo di Perri che tarda a sbloccarsi toccherà a Diego Mascardi e ad Alberto Paleari difendere i legni della porta del Toro. Quasi sicuramente entrambi avranno a disposizione un tempo per mettersi in mostra. In difesa situazione diversa, con i due nuovi arrivati, Comuzzo (possibile linea a 3 con Ismajli e Biraghi) e Comert, pronti al debutto e con Ismajli e Coco che vogliono consolidare la loro condizione apparentemente buona, specie per l’albanese. Tuttavia non è da escludere che ci possa essere spazio anche per qualche novità tattica.

Centrocampo dalle mille opportunità

A centrocampo Abate può sbizzarrirsi con le combinazioni da schierare, fermo restando che il livello non è dei più alti che il Burnley abbia mai affrontato. In regia ballottaggio Ilkhan-Fitz Jim, con il neoarrivato che spera in un debutto da titolare, ma che sicuramente sarà in qualche modo della partita. Tra le mezz’ali ampia scelta, da Ilic a Casadei, passando per Anjorin (condizione da testare in vista del campionato) e Gineitis, senza poi dimenticarsi del giovane Luongo, che piace molto al tecnico campano. Sulle corsie meno chance, a sinistra Cacciamani punto fermo dell’idea di Abate, con Biraghi unica vera riserva, a destra Pedersen attualmente titolare nell’undici ideale, con all’occorrenza la possibilità di adattare Dembelé e Aboukhlal.

In attacco Simeone e poi gli altri

Nella zona offensiva c’è solo una certezza e si chiama Giovanni Simeone, pronto ad un’altra partita da protagonista, oltre a lui possibile ritorno in campo per Ché Adams, così come per Nikola Vlasic sulla trequarti, pronto a rivestire la 10 granata dopo il Mondiale con la sua Croazia. Oltre all’ex West-Ham scalpita Oristanio, ma anche lo stesso Aboukhlal spera di trovare minuti sulla trequarti. Da non escludere un impiego, seppur minimo di Gabellini, assente ancora Zapata. Rimane ovviamente pronto Sandro Kulenovic, in gol contro il Pinzolo e l’Alcione Milano.

Negli ultimi anni le amichevoli dall’alto coefficiente di difficoltà non sono andate molto bene ai granata, Abate saprà invertire la rotta?