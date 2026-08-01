Ecco le informazioni sul Burnley, prossima avversaria del Torino, con i due club che si sfideranno domenica

Il Torino si prepara per una delle amichevoli organizzate per prepararsi al debutto stagionale. I ragazzi di Abate sfideranno il Burnley domani alle ore 16 italiane. Ecco tutte le informazioni relative alla squadra che i granata si preparano ad affrontare.

Innanzitutto il Burnley è stato fondato nel 1882, con la squadra che gioca nello stadio Turf Moor, situato all’interno della città. Lo stadio, è uno degli impianti più antichi dell’Inghilterra e ospita le gare casalinghe della squadra dal 1883.

La sfida contro i Clarets

La squadra, soprannominata The Clarets, tradotto in italiano come gli amaranto, riporta appunto il color amaranto sulla sua divisa casalinga. La squadra, al momento si trova in una situazione complessa, con il club che è stato retrocesso al termine della scorsa stagione in Championship, seconda lega inglese. I clarets, negli ultimi anni hanno fatto fatica a rimanere ai vertici del calcio inglese, venendo spesso retrocessi in seguito all’annata della promozione.

Questo infatti era accaduto anche nel 2023-24, quando dopo aver vinto la Championship con una grandissima stagione era arrivata la retrocessione. Piccola curiosità, all’epoca sulla panchina del Burnley vi era Vincent Kompany, che al termine di quell’esperienza passò poi ad allenare il Bayern Monaco, squadra che allena tuttora.

La rosa del Burnley

Il Burnley attualmente è allenata dall’allenatore belga Nicky Hayen, ex difensore, che è alla prima stagione con la squadra inglese, dopo aver allenato il Genk, in Belgio. Tra i giocatori più importanti della squadra sono da menzionare l’attaccante Zian Flemming, che nella scorsa stagione è andato in doppia cifra in Premier League. Inoltre da segnalare anche Hannibal, talentino della squadra, che in passato ha vestito anche la maglia del Manchester United. Infine, da segnalare l’assenza del capitano Josh Cullen, leader della squadra, alle prese con un infortunio al crociato.