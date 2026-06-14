Ché Adams titolare e protagonista nella vittoria della sua Scozia, che ha vinto per 1-0 contro Haiti la prima partita del Mondiale

Sono iniziati i Mondiali 2026 che si giocano tra USA, Messico e Canada. La Scozia di Ché Adams è stata inserita nel gruppo C con Haiti, Brasile e Marocco. Alle ore 3 di notte si è giocata Haiti-Scozia: risultato finale di 0-1 per la Scozia. Complice il pareggio per 1-1 tra Brasile e Marocco, la Scozia adesso è prima nel girone con 3 punti. Girone tosto ma primi 3 punti portati a casa in una partita non semplice, vinta con gol di John McGinn (Aston Villa) al 26′ del primo tempo.

La sua partita

La partita si è giocata a Boston negli Stati Uniti e il ct Steve Clarke ha scelto di schierare dal primo minuto il granata Ché Adams. Nel 4-4-2, ha giocato in avanti con il numero 10 sulle spalle, affiancato da Lawrence Shankland. Adams ha fatto una buona partita, facendo un ottimo stop in occasione del gol di McGinn. Prima della rete del compagno, ha sfiorato lui il gol con il destro respinto da Placide. Sulla ribattuta poi la rete del compagno. Al 75′ è uscito per lasciare spazio a Lyndon Dykes. Prossimi impegni della Scozia sabato 20 a mezzanotte (Marocco) e giovedì 25 a mezzanotte (Brasile).