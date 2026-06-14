L’attaccante granata ha vissuto una stagione difficile in termini di minutaggio ma nel finale si è riscattato

Terminato il campionato di serie A della stagione 2025/2026, è tempo delle pagelle dei giocatori granata e, ora, è il turno di Alieu Njie. L’attaccante svedese classe 2005 è stato protagonista di un’altra stagione di inserimento, in cui è stato utilizzato relativamente poco con appena 311 minuti giocati in stagione 1 gol e 1 assist. Numeri non esaltanti che però danno segnali di crescita del ragazzo, alla sua seconda stagione da professionista al Torino.

L’inizio complicato e il riscatto con D’Aversa

Come per altri giocatori granata, l’arrivo di Roberto D’Aversa come nuovo allenatore ha rappresentato una svolta importante per le proprie stagioni e anche Njie ne ha beneficiato. L’attaccante svedese, prima dell’arrivo del nuovo tecnico, aveva giocato poche gare sotto la guida Baroni e, nonostante ciò, è riuscito comunque a trovare 1 gol e 1 assist, entrambi nella gara di Verona. Con D’Aversa la situazione cambia e, dopo qualche gara, Njie viene utilizzato in tutte le ultime 6 partite di fine stagione, collezionando prestazioni positive. Sono un esempio le gare contro Inter e Sassuolo dove, soprattutto nella seconda sfida, va più volte vicino al gol dimostrando di essere un’arma in più per il Torino.

Un finale di stagione di buon auspicio per il futuro

Dopo due stagioni di inserimento, Alieu Njie deve puntare a qualcosa in più e cercare di guadagnarsi un posto da protagonista nel Torino. Quanto fatto vedere nelle ultime gare dimostra le evidenti qualità del ragazzo che rappresenta una delle pedine più fantasiose dell’attacco, che permette di dare più soluzioni all reparto. La stagione, conclusa con 15 presenze 1 gol e 1 assist, deve essere da monito per quella successiva in cui, magari, potrà dire la sua insieme a qualche altro giovane.

Presenze: 15

Gol: 1

Assist: 1

Voto: 6