Il cileno guida la difesa con esperienza e lucidità, Njie entra e sforna un assist e un gol: le pagelle

PALEARI 6: poco impegnato nel primo tempo, in generale non deve compiere parate difficili. Rischia quando Mosquera prova ad intervenire con la gamba alta mentre l’estremo difensore tenta di arpionare il pallone.

ISMAJLI 7: attento e puntuale nelle chiusure, ma pure propositivo quando si stacca diventando quasi un centrocampista in più, bravo a sfruttare la precisione di un piede con cui spesso trova i compagni in area. Ed è sua la palla a Njie.

MARIPAN 7.5: è il giocatore che tiene in piedi la difesa, con interventi decisivi come con qualche rimbrotto ai compagni, quando l’attenzione rischia di calare.

COCO 6.5: neanche il tempo di rientrare dalla Coppa d’Africa ed eccolo lì in campo, nel terzetto difensivo granata, un paio di sbavature nella ripresa vengono corrette dai compagni.

LAZARO 6.5: si concede qualche sgroppata e in una di queste, nel primo tempo, chiama Montipò all’intervento, sfiorando il 2-0.

VLASIC 7: anche se non segna si conferma l’uomo in più. Prezioso in un primo tempo in cui è ovunque e innesca le principali azioni offensive della squadra, ma pure quando il Verona nella ripresa alza i giri lui c’è quando serve far respirare la squadra.

ILKHAN 6: si ritrova titolare dopo mesi – non succedeva da San Siro – ma non si lascia vincere dalla timidezza, al contrario gioca una (st 22′ TAMEZE 6: entra bene e sfiora anche il gol)

GINEITIS 6.5: sempre più a suo agio, sempre più somigliante al giocatore che lo scorso anno giocava libero da qualunque pensiero. In quella zona del campo Baroni lo preferisce ai compagni, il lituano ripaga la fiducia (st 25′ CASADEI 6.5: segna un gol pesante perché consente al Torino di evitare inutili sofferenze nel finale)

ABOUKHLAL 6.5: si ritrova titolare quasi per caso, soprattutto per necessità. Ci mette tutta la grinta e la voglia necessarie per una partita come queste, in un ruolo non propriamente suo, quello di esterno di centrocampo. Si prende pure qualche rischio, finisce la gara stremato (st 37′ DEMBELE SV)

ADAMS 6.5: gli manca solo il gol, poi c’è tutto il resto. L’intesa con Simeone c’è e si vede. La rete la cerca con insistenza ma arriverà (st 37′ NJIE 7: un assist, un gol. Meglio di così…)

SIMEONE 7: ci mette dieci minuti a sbloccarsi, trovando il gol che mancava da due mesi. Gioca la solita gara di energia e concretezza (st 25′ ZAPATA 6: prezioso per fare respirare il compagno, mette Tameze nelle condizioni di andare in gol).

All. BARONI 7: rischia, schierando giocatori che da tempo non erano titolari, ma dà pure fiducia a Njie e Dembélé. Il Torino mostra un carattere diverso: più veemente, più concreto. Logico che venga da chiedersi quale sia la sua vera squadra.