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Uno dei tifosi della Juventus coinvolto nei disordini precedenti alla partita sarebbe grave in ospedale: i bianconeri chiedono di non giocare

Non inizia nel migliore dei modi il derby tra Torino e Juventus: da cosa trapela proprio in questi istanti, infatti, uno dei tifosi bianconeri coinvolti nei disordini di questo pomeriggio sarebbe in ospedale in condizioni gravi. Per questo motivo gli ultras della Juventus, entrati tardi al Grande Torino, hanno chiesto a Locatelli e a tutta la squadra bianconera di non giocare il Derby. A nome della Juventus, in attesa di avere ulteriori informazioni, è l’amministratore delegato Comolli a prendere la parola: “Siamo preoccupati, non sappiamo cosa sia successo“.

*** Aggiornamento ***

Sono tante le voci che si inseguono in questi minuti. Le ultime notizie parlano di un tifoso trasportato in ospedale con trauma cranico probabilmente dopo lo scontro con la polizia anche se si sta cercando di capire cosa effettivamente l’abbia colpito. Resta ancora da capire anche la gravità della situazione ma il tifoso non sembra essere in pericolo di vita. Nel frattempo, la partita è stata momentaneamente sospesa per motivi di sicurezza.

*** Aggiornamento ore 21:10 ***

In attesa di capire se la partita si giocherà o verrà rimandata (per ora rimane sospesa in attesa di ulteriori comunicazioni) dagli spalti della curva Maratona e del settore ospiti sono stati sospesi i cori. Per quanto riguarda il tifoso in ospedale, sarebbe stato colpito da un fumogeno ma il condizionale in questo momento resta d’obbligo. Secondo diverse fonti il tifoso ferito sarebbe stato colpito da un oggetto contundente, secondo queste nuove ricostruzioni probabilmente una bottiglia di vetro, e in questo momento sarebbe sottoposto a un intervento chirurgico alla testa.

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ultimo aggiornamento: 24-05-2026

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Berggreen
Berggreen
43 minuti fa

Ma come, non sono abituati a giocare con 45 morti a 20 metri?

Fandango
Fandango
1 ora fa

Dai che TDC Vince un derby a tavolino

James71
James71
1 ora fa
Reply to  Fandango

😁
PS Su Sky hanno appena detto che il tifoso non è in pericolo di vita, ma al momento la gara è sospesa per motivi di sicurezza (i tifosi gobbi gli stessi dei 39 morti e una coppa rubata e festeggiata nel 1985… non vogliono giocare 😁)

Last edited 1 ora fa by James71
Fandango
Fandango
1 ora fa
Reply to  James71

Gli sportivoni,non sopportano di rimanere fuori dalla coppa.

James71
James71
1 ora fa
Reply to  Fandango

Volevo vedere infatti se avessero vinto domenica scorsa… 😁

Fandango
Fandango
1 ora fa
Reply to  James71

Giocavamo anche dopo una strage
.

astigranata
astigranata
46 minuti fa
Reply to  Fandango

anche DURANTE una strage…

D’Aversa: “Vogliamo fare risultato pieno per il nostro 12° uomo: il pubblico”

LIVE Torino-Juventus 0-1