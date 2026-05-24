Uno dei tifosi della Juventus coinvolto nei disordini precedenti alla partita sarebbe grave in ospedale: i bianconeri chiedono di non giocare

Non inizia nel migliore dei modi il derby tra Torino e Juventus: da cosa trapela proprio in questi istanti, infatti, uno dei tifosi bianconeri coinvolti nei disordini di questo pomeriggio sarebbe in ospedale in condizioni gravi. Per questo motivo gli ultras della Juventus, entrati tardi al Grande Torino, hanno chiesto a Locatelli e a tutta la squadra bianconera di non giocare il Derby. A nome della Juventus, in attesa di avere ulteriori informazioni, è l’amministratore delegato Comolli a prendere la parola: “Siamo preoccupati, non sappiamo cosa sia successo“.

*** Aggiornamento ***

Sono tante le voci che si inseguono in questi minuti. Le ultime notizie parlano di un tifoso trasportato in ospedale con trauma cranico probabilmente dopo lo scontro con la polizia anche se si sta cercando di capire cosa effettivamente l’abbia colpito. Resta ancora da capire anche la gravità della situazione ma il tifoso non sembra essere in pericolo di vita. Nel frattempo, la partita è stata momentaneamente sospesa per motivi di sicurezza.

*** Aggiornamento ore 21:10 ***

In attesa di capire se la partita si giocherà o verrà rimandata (per ora rimane sospesa in attesa di ulteriori comunicazioni) dagli spalti della curva Maratona e del settore ospiti sono stati sospesi i cori. Per quanto riguarda il tifoso in ospedale, sarebbe stato colpito da un fumogeno ma il condizionale in questo momento resta d’obbligo. Secondo diverse fonti il tifoso ferito sarebbe stato colpito da un oggetto contundente, secondo queste nuove ricostruzioni probabilmente una bottiglia di vetro, e in questo momento sarebbe sottoposto a un intervento chirurgico alla testa.