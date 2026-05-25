Le parole di Casadei, autore della rete del 1-2 nel derby della Mole contro la Juventus al termine del match del Grande Torino

Il centrocampista granata cesare Casadei ha parlato ai microfoni di DAZN e SKY a seguito della derby della Mole pareggiato per 2-2 contro la Juventus. I granata hanno ribaltato i due gol di scarto segnando prima con un’imperiosa testata del 22 del Toro e poi con il gol di Ché Adams.

L’Intervista a Casadei

Di seguito le parole di Casadei nel post-gara. “Penso che anche oggi abbiamo dimostrato questo orgoglio, non è stata una stagione facile, ci sono stati cambiamenti e alti e bassi, siamo riusciti a venirne fuori e sono contento per aver finito così perché ce lo meritiamo”.

Sull’ambizione che la tifoseria vuole vedere: “Sappiamo che è una piazza importante, i tifosi sono tanti e il Toro ha una storia grandissima ed è giusto essere ambiziosi. Per quello che ho visto, parlo per me, abbiamo dato il massimo e il prossimo anno ci saranno tanti che andranno, altri che arriveranno ma l’importante per chi arriverà sarà conoscere e rispettare questa maglia”.