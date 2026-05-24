Le pagelle della partita Torino-Juventus 2-2: i granata pareggiano in rimonta e chiudono la stagione con un punto nel derby

PALEARI 5.5: primo tiro, primo gol preso al 24′. Ma non può nulla, Ebosse gli devia un pallone che avrebbe parato. Al 4′ del secondo tempo fa una bella parata sul destro di Cambiaso. Sul secondo gol di Vlahovic forse qualcosa in più si poteva fare. Parata importante in pieno recupero su Holm.



COCO 5.5: con il ritorno di Ismajli, torna a giocare sulla destra. Boga viene tutto sommato contenuto, ma è anche lui complice di una difesa da film horror che è durata per tutta la stagione.



ISMAJLI 5.5: il difensore centrale albanese torna nella sua posizione e torna titolare, dopo l’infortunio. Vlahovic gli crea qualche problema. Non è dominante.



EBOSSE 5.5: sporca la conclusione debole di Vlahovic in occasione dell’1-0 bianconero. Troppo facile la vita per Conceicao. Ammonito al 43′ della ripresa per una piccola scaramuccia.



PEDERSEN 5: in fin dei conti, la solita storia. Corsa e gamba, ma quante scelte con il pallone tra i piedi errate. Sbaglia veramente tanto in fase offensiva. (st 24′ PRATI 6: fa il suo e convince).



ILKHAN 5: D’Aversa ha scelto lui in mezzo al campo. Partenza molto complicata, complice anche l’errore di posizione che porta Thuram a fornire l’assist per Vlahovic. Ritmo lento per tutta la gara. (st 18′ NJIE 6: solite sgroppate frutto di coraggio e personalità).



GINEITIS 5.5: molto contratto nel primo tempo. Al 42′ è sua la prima grande occasione granata, ma con il sinistro manda fuori di poco in area. Non una bella partita. (st 1′ CASADEI 7: deve giocare e lo deve fare il più vicino alla porta possibile. Di testa è letale e accorcia appena entrato con un bel gol. Propizia anche il gol di Adams. Cambia la partita, il migliore per distacco).



OBRADOR 6.5: l’esterno spagnolo è molto attivo. Corre e crossa al meglio delle sue possibilità. Trova l’assist per Casadei battendo un corner perfetto. (st 18′ NKOUNKOU 6: sbaglia molte cose ma il suo impatto c’è).



VLASIC 5: il numero 10 granata esprime sempre classe e qualità. Nonostante ciò appare un po’ imballato e non è preciso come sempre. E infatti perde la palla che fa partire l’azione per il 2-0 della Juventus. Male in questo derby.



ZAPATA 6: al 31′, di testa, non impatta bene il pallone su cross di Pedersen che poteva valere il pareggio. Lotta per tutta la partita e ci mette l’anima. Tiene un sacco di palloni. Ha avuto una crescita fisica evidente in questo finale di stagione. (st 10′ ADAMS 6.5: subito in partita e trova il gol del 2-2, per poi correre ad esultare sotto la Maratona).



SIMEONE 6: nella prima frazione non è pericoloso. Dopo un minuto, nella ripresa, per poco non impatta in scivolata un traversone di Pedersen. Gioca tutti i 90 minuti ed è stremato. Merita la sufficienza.

D’AVERSA 6.5: da quando è arrivato, in casa, non ha mai perso. Nemmeno questa volta, come contro l’Inter arriva un pareggio in rimonta. Non sarà molto probabilmente più l’allenatore del Torino, ma ha fatto davvero un bel lavoro con una squadra che stava precipitando. Anche oggi in un clima surreale c’è stata motivazione.