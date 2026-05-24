Il commento del derby della Mole Torino-Juventus: granata che ribaltano il 2-0 bianconero con Casadei e Ché Adams

Ultima partita stagionale per il Torino nella stagione di Serie A 2025/2026. Il derby della Mole Torino-Juventus. Ai bianconeri serve una vittoria e sperare in passi falsi di Milan, Roa e Como per centrare un difficilissimo obiettivo Champions League. I granata, senza pressioni di classifica, cercano una vittoria che manca da 11 anni nella stracittadina torinese. Juve con Thuram recuperato all’ultimo, Perin tea i pali e Boga assieme a Conceicao alle spalle di Dusan Vlahovic. Nel Torino Gineitis al fianco di Ilkhan. In attacco la coppia Zapata-Simeone.

La sintesi del primo tempo del derby

Dopo un prepartita pieno di colpi di scena, una partita che non era neanche chiaro se si sarebbe dovuta disputare, Torino-Juventus si gioca. Toro subito pericoloso, prima Pedersen chiuso in angolo e poi cross rasoterra di Obrador per Vlasic sul limite, il tiro viene respinto dalla retroguardia bianconera. Subito centrale Zapata su un paio di lanci lunghi a tenere palla e a girarsi sfruttando la sua fisicità. Al 15′ ecco la Juve con Boga che penetra in area dalla sinistra e con una palla forse troppo alta e tesa cerca Vlahovic che non trova la porta. Subito dopo, su sviluppi di corner (sempre di Boga), in 3 calciatori bianconeri mancano il tocco facile facile sul secondo palo a Paleari battuto. Boga ha un’altra chance al 21′, brava a schermare la difesa granata che fa lo stesso pochi secondi dopo su Vlahovic. Il gol del vantaggio bianconero arriva al 23′, Thuram porta palla sul centro sinistra e serve Vlahovic in area, che sterza e mette il pallone alle spalle di Paleari, 0-1. Al 31′ un ispiratissimo Pedersen mette l’ennesimo traversone in zona Zapata, che però impatta male di testa e manca l’appuntamento con il gol. Al 35′ clamorosa occasione per la Juve, Kalulu ben servito da Locatelli trova la testa di Vlahovic al limite dell’area piccola: il serbo manda clamorosamente alto. Al 42′ chance granata nel finale, Gineitis pescato in area di rigore, il suo mancino – di prima intenzione, ma non preciso – termina largo. Nulla cambiano i 3′ di recupero dati da Zufferli, il primo tempo finisce con la Juve avanti.

Un Toro poco incisivo negli ultimi metri e in calo in seguito alla rete bianconera.

Sintesi e commento del secondo tempo

Nel secondo tempo il Toro cambia subito a centrocampo, con l’ingresso di Casadei al posto di Gineitis. Toro che riparte e come al solito usa le sgroppate di Pedersen che crossa per Simeone, il Cholito manca la zampata del pareggio. Poco più tardi Paleari salva un con un gran parata il Toro, tiro angolatissimo di Cambiaso, ma è super l’ex Benevento. Juve nuovamente pericolosa al 52′ con un Toro che fatica, Locatelli non trova per poco lo 0-2 con un pericoloso destro dal limite. Al 54′ Vlahovic trova però il raddoppio che mette la partita granata ancor più in salita, contropiede guidato da Conceicao dopo una brutta palla persa da Vlasic, trovato poi Vlahovic che infila nuovamente Paleari con un preciso destro angolato: 0-2. Al 60′ però ecco l’orgoglio granata che prova a uscire fuori, corner perfetto di Obrador e di testa Casadei manda all’angolino il pallone del suo 6° gol in campionato. Dopo il pari i granata provano a cercare il pareggio e il Toro l’occasione del 2-2 ce l’ha al 78′, con il potentissimo destro di Njie parato da Perin con un ottimo riflesso, per quanto il tiro fosse comunque diretto sulla sagoma dell’ex Genoa. Il pareggio alla fine arriva, arriva al 83′ grazie a Ché Adams: dopo una respinta in area di rigore arriva Adams dal limite, che pur non colpendo preciso il pallone trova la conclusione che vale il 2-2. Nei 5′ di recupero finali Nkounkou delizia con un paio di cross tragicomici. Ci prova Adams dalla distanza ma il suo destro viene bloccato da Perin. Paleari salva il risultato al 93′ sul destro dalla distanza di Holm.

Il derby finisce con un pareggio in rimonta del Toro, targato Casadei e Adams, ma la vittoria rimane purtroppo ancora un utopia. Tuttavia, dopo 20 anni il Torino torna a non perdere nessuno dei due derby di campionato.