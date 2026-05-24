Torino-Juventus, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Giornata numero 38, l’ultima della Serie A 2025/2026. Torino-Juventus: è il giorno del Derby della Mole. La Juventus per provare a entrare in Champions League, il Torino per sfatare una partita che ormai è diventata un tabù sotto la gestione Urbano Cairo. Roberto D’Aversa contro Luciano Spalletti. Calcio d’inizio alle ore 20:45 e poi calerà il sipario sulla stagione delle due formazioni di Torino. Granata che giocano in casa spinti dal loro pubblico. Segui la diretta su Toro.it.

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Torino-Juventus: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Zapata, Simeone. A disp. Israel, Siviero, Pellini, Tameze, Nkounkou, Biraghi, Lazaro, Casadei, Prati, Ilic, Adams, Njie, Kulenovic, Gabellini. All. D’Aversa.

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Boga; Vlahovic. A disp. Di Gregorio, Pinsoglio, Cabal, Kostic, Holm, Koopmeiners, Miretti, Zhegrova, David, Openda, Adzic, Milik. All. Spalletti.

Torino-Juventus: il prepartita

Ore 20:00 Mentre lo stadio è sempre più granata, entrano in campo i giocatori del Toro!

Ore 19:55 Adesso è il turno di Paleari, Israel e Siviero.

Ore 19:50 Entrano in campo i portieri della Juventus Di Gregorio, Perin e Pinsoglio.

Ore 19:45 Sono state rese note le formazioni ufficiali del match. Ilkhan e Thuram dall’inizio per le due squadre.

Ore 19:23 Arriva in questo momento anche il pullman della Juventus

Ore 19:10 E’ arrivato in questo momento il pullman del Torino: ecco il video

Ore 19:05 Da quanto trapelato negli ultimi minuti, a seguito degli scontri che hanno visto coinvolte le due tifoserie e le forze dell’ordine ci sarebbero almeno tre arresti

Ore 19:00 Tantissimi tifosi granata si sono accalcati nella zona di ingresso dei pullman in attesa dei giocatori

Ore 18:45 Mancano due ore al calcio d’inizio di Torino-Juventus. Previsto il pienone questa sera allo Stadio Olimpico Grande Torino, con oltre 26mila biglietti venduti e una cornice che sarà finalmente granata.

Ore 18:15 Risolti i tafferugli con i tifosi della Juventus che si sono diretti nuovamente verso l’ingresso del settore ospiti, è ripresa la parte finale del corteo granata. I tifosi del Toro hanno percorso Corso Sebastopoli dirigendosi verso la Curva Maratona. I cancelli sono poi stati aperti con qualche minuto di anticipo.

Ore 17:45 Momenti di tensione nelle vicinanze dello stadio Grande Torino: le forze dell’ordine hanno dovuto lanciare lacrimogeni per evitare il contatto tra le due tifoserie

Torino-Juventus: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 20:45

Torino-Juventus 0-0: il tabellino

Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Zapata, Simeone. A disp. Israel, Siviero, Pellini, Tameze, Nkounkou, Biraghi, Lazaro, Casadei, Prati, Ilic, Adams, Njie, Kulenovic, Gabellini. All. D’Aversa.

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Boga; Vlahovic. A disp. Di Gregorio, Pinsoglio, Cabal, Kostic, Holm, Koopmeiners, Miretti, Zhegrova, David, Openda, Adzic, Milik. All. Spalletti.

Arbitro: Zufferli di Udine; Assistenti: Baccini e Lo Cicero; IV uomo: Colombo; Var: Di Paolo; Avar: Marini.

Torino-Juventus: dove vedere la partita in TV e in streaming

La partita di Serie A Torino-Juventus sarà visibile sia su DAZN che su SKY.