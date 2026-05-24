Le formazioni ufficiali del derby Torino-Juventus: D’Aversa sceglie Ilkhan in mezzo al campo, Ismajli in difesa

Manca poco all’inizio dell’ultima partita di campionato, che coincide con il derby della Mole. Sono state annunciate le formazioni ufficiali. D’Aversa sceglie Ilkhan e Gineitis a centrocampo, Ismajli torna al centro della difesa. In attacco la coppia Simeone-Zapata. Spalletti invece schiera Thuram e non Koopmeiners. Ecco le scelte, di seguito. Meno di un’ora e inizia Torino-Juventus.

Torino-Juventus: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Zapata, Simeone. A disp. Israel, Siviero, Pellini, Tameze, Nkounkou, Biraghi, Lazaro, Casadei, Prati, Ilic, Adams, Njie, Kulenovic, Gabellini. All. D’Aversa.

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Boga; Vlahovic. A disp. Di Gregorio, Pinsoglio, Cabal, Kostic, Holm, Koopmeiners, Miretti, Zhegrova, David, Openda, Adzic, Milik. All. Spalletti.