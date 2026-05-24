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Le parole del tecnico Roberto D’Aversa prima del suo primo derby della Mole contro la Juventus di Luciano Spalletti

Le parole dell’allenatore del Torino Roberto D’Aversa nei minuti antecedenti a quello che sarà il suo primo derby della Mole sulla panchina granata

A D’Aversa si è chiesto come questa partita possa essere giocata dal Toro per scrivere un pezzo di storia del club, ecco la sua risposta:

“Si vuole portare a casa un risultato pieno per questo pubblico che oggi è venuto come 12° uomo, cosa che non avevamo ancora avuto la fortuna di avere, e che ci spingerà per provare a scrivere una pagina di storia importante per questo club”.

Roberto D’Aversa, head coach of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and Hellas Verona FC.
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ultimo aggiornamento: 24-05-2026

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