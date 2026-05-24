Ecco i giocatori convocati da D’Aversa e Spalletti per Torino-Juventus, valida per la 38a giornata di campionato
Reduce dal ko esterno contro il Cagliari, il Torino di D’Aversa si prepara a ospitare la Juventus allo stadio Olimpico Grande Torino nell’ultima giornata del campionato 2025/26. Domenica alle 20:45 andrà in scena il primo Derby della Mole della storia disputato all’ultima giornata di Serie A: di fronte due squadre con obiettivi diametralmente opposti, ma accomunate dalla stessa necessità di conquistare la vittoria.
Il Toro va a caccia di un successo che permetterebbe di sfatare il tabù derby, tornando a battere i rivali di sempre a distanza di 11 anni dall’ultima volta. La Juve, invece, reduce dal pesante ko contro la Fiorentina, cerca i tre punti per continuare a sperare nell’aggancio alla zona Champions. Per la gara contro i sardi D’Aversa non avrà a disposizione Marianucci e Anjorin. Di seguito, i convocati delle due squadre.
I convocati di D’Aversa
in attesa di comunicazione
I convocati di Spalletti
Ecco i convocati di Spalletti:
Portieri: Di Gregorio, Perin, PInsoglio,
Difensori: Cabal,, Cambiaso, Gatti, Holm, Kalulu, Kelly
Centrocampisti: Adzic, Conceicao, Koopmeiners, Kostic, Locatelli, McKenny, Miretti, Thuram , Zhegrova.
Attaccanti: Boga, David, Milik, Openda, Vlahovic.