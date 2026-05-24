I numeri di Torino-Juventus: 5 ko esterni per i bianconeri, l’ultimo ko granata in casa risale al 15 febbraio

Alle 20:45 andrà in scena il primo Derby della Mole della storia disputato all’ultima giornata di Serie A: di fronte due squadre con obiettivi diametralmente opposti, ma accomunate dalla stessa necessità di conquistare la vittoria.

Il Toro va a caccia di un successo che permetterebbe di sfatare il tabù derby, tornando a battere i rivali di sempre a distanza di 11 anni dall’ultima volta. La Juve, invece, reduce dal pesante ko contro la Fiorentina, cerca i tre punti per continuare a sperare nell’aggancio alla zona Champions.

D’Aversa ancora imbattuto al Grande Torino

Dall’arrivo di D’Aversa, il Torino non ha mai perso tra le mura dell’Olimpico Grande Torino. L’ultima sconfitta casalinga risale infatti al 15 febbraio, nell’ultima partita interna con Marco Baroni sulla panchina granata. Da allora sono arrivate quattro vittorie e un pareggio – contro l’Inter – risultati che hanno permesso ai granata di costruire gran parte della loro salvezza proprio davanti al pubblico di casa.

Sul piano difensivo, il Toro ha subito cinque reti nelle ultime cinque gare interne, mantenendo la porta inviolata soltanto all’esordio casalingo di D’Aversa contro la Lazio. Nelle successive quattro partite, pur incassando gol contro Parma, Verona, Inter e Sassuolo, i granata sono comunque riusciti a ottenere risultati positivi.

Il rendimento casalingo avuto con D’Aversa ha sensibilmente migliorato anche il bilancio stagionale interno del Torino: 8 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte in 18 partite, con una media di 1,50 punti a gara, nettamente superiore rispetto a quella esterna (0,89). Anche il dato relativo ai gol fatti e subiti conferma la differenza: 25 reti segnate e 27 incassate in casa, contro i soli 17 gol realizzati in trasferta e i 34 subiti.

I numeri esterni dei bianconeri

Per quanto riguarda la Juventus, l’ultima sconfitta esterna risale al derby d’Italia del 14 febbraio, ricordato soprattutto per il caso Kalulu-Bastoni, curiosamente nello stesso weekend dell’ultimo ko interno del Torino. In totale, i bianconeri hanno perso cinque gare lontano da casa in stagione, contro Lazio, Como, Napoli, Inter e Cagliari.

Nonostante ciò, il rendimento esterno della Juve resta comunque positivo, anche se inferiore a quello casalingo: lontano dall’Allianz Stadium i bianconeri hanno segnato 24 gol e ne hanno subiti 16, mentre in casa le reti realizzate salgono a 35, con lo stesso numero di gol concessi. In trasferta, la Juventus viaggia a una media di 1,72 punti a partita.