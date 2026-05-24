La probabile formazione del Torino per l’ultima partita di campionato, che si gioca contro la Juventus: D’Aversa ha qualche dubbio

Nell’ultima partita di Serie A 2025/2026, il Torino di Roberto D’Aversa affronta in casa la Juventus nel derby della Mole. I bianconeri per sperare ancora nella Champions League, i granata per la gloria. Una partita che da 11 anni è diventata maledetta. Tra le fila del Torino c’è uno squalificato e si tratta di Maripan. I giocatori che non sono a disposizione sono 4: Marianucci, Anjorin, Aboukhlal e Savva. Per il resto ci sono tutti e D’Aversa ha qualche dubbio, soprattutto in mezzo.

In difesa torna Ismajli

Modulo confermato e si va di 3-4-1-2. In porta Paleari, panchina per Israel e Siviero come sempre. In difesa importante il ritorno al centro di Ardian Ismajli dopo l’infortunio. A destra Coco e a sinistra Ebosse. Si delinea così la difesa titolare che D’Aversa ha sempre preferito da quando è arrivato. In panchina Pellini e Tameze.

Dubbi in mezzo al campo

Sulle fasce non ci dovrebbero essere sorprese: Pedersen a destra e Obrador a sinistra. I due che stanno facendo meglio. Lazaro scalpita ma difficilmente potrà giocare dall’inizio. Nkounkou e Biraghi partono fuori. A centrocampo ci sono invece dei ballottaggi più serrati. Gineitis a sinistra torna dalla squalifica e non si tocca. Al suo fianco Casadei è in vantaggio al momento, ma occhio anche a Ilkhan e Prati che lo insidiano. Dubbio che verrà sciolto all’ultimo. Ilic in panchina.

Simeone e Zapata davanti

Infine, l’attacco. Sulla trequarti non può mancare il numero 10 Nikola Vlasic, in gol nell’ultimo derby casalingo giocato. Davanti a lui, la coppia in pole è Simeone-Zapata. Njie e Kulenovic pronti a subentrare. Adams spera fino all’ultimo e potrebbe al massimo prendere il posto di Zapata, non di Simeone. Di seguito le probabili scelte.

La probabile formazione del Torino

Ecco gli undici probabili titolari del Torino di Roberto D’Aversa per la partita contro la Juventus.

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Zapata, Simeone. A disp. Israel, Siviero, Pellini, Tameze, Nkounkou, Biraghi, Lazaro, Ilkhan, Prati, Ilic, Adams, Njie, Kulenovic. All. D’Aversa.

Indisponibili: Marianucci, Anjorin, Aboukhlal, Savva

Squalificati: Maripan