La probabile formazione della Juventus per la sfida contro il Torino: Boga sostituirà il turco, Thuram in dubbio a centrocampo
Reduce dal ko esterno contro il Cagliari, il Torino di D’Aversa si prepara a ospitare la Juventus allo stadio Olimpico Grande Torino nell’ultima giornata del campionato 2025/26. Domenica alle 20:45 andrà in scena il primo Derby della Mole della storia disputato all’ultima giornata di Serie A: di fronte due squadre con obiettivi diametralmente opposti, ma accomunate dalla stessa necessità di conquistare la vittoria.
Di seguito, le probabili scelte di Spalletti per la sfida contro i granata, il quale non potrà contare su Cabal, Milik, Yildiz, tutti out per infortunio, e sullo squalificato Bremer. Thuram è invece bin dubbio per un problema al ginocchio.
Dubbio in difesa per Spalletti
Per la sfida contro i granata, Luciano Spalletti dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1, con diverse scelte obbligate a causa delle pesanti assenze di Bremer e Yildiz, oltre al dubbio legato alle condizioni di Khephren Thuram. In porta dovrebbe essere confermato Michele Di Gregorio, nonostante le ultime prestazioni poco convincenti. In difesa spazio ancora a Lloyd Kelly e Pierre Kalulu come braccetti, con Federico Gatti pronto a sostituire Bremer al centro del reparto. Spalletti valuta anche l’opzione Emil Holm, con Kalulu che in quel caso verrebbe spostato al centro della difesa.
Boga al posto di Yildiz
A centrocampo confermato Locatelli, mentre Teun Koopmeiners dovrebbe prendere il posto di Thuram in caso di forfait del francese. Sulla corsia sinistra resta favorito Cambiaso, con Weston McKennie pronto ad agire sulla fascia opposta. In attacco, l’assenza di Yildiz spalanca le porte della titolarità a Jeremie Boga, con Conceicao e Vlahovic a completare il tridente offensivo.
La probabile formazione della Juventus
Ecco gli undici probabili a cui si affiderà Spalletti per la sfida contro il Torino.
Probabile formazione Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Boga, Vlahovic. A disp. Perin, Pinsoglio, Kostic, Holm, Thuram, Miretti, Zhegrova, David, Openda, Adzic. All. Spalletti.
Indisponibili: Cabal, Milik, Yildiz
Squalificati: Bremer