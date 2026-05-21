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Le parole del presidente Urbano Cairo a Radio Rai nel giorno del suo compleanno: le parole in vista del derby della Mole contro la Juve

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato ai microfoni di Radio Rai (nel programma Un giorno da Pecora) nel giorno del suo 69° compleanno, che quest’anno cade nella settimana che precede la tanto attesa stracittadina contro la Juventus, in programma alle 20.45 di domenica prossima. Il patron granata è uscito vincente dal derby una sola volta in tutta la sua carriera da presidente, nell’aprile del 2015 e sogna un bis che manca da 11 anni.

Le parole di Cairo

Di seguito l’intervista a Radio Rai.

Essendo il giorno del compleanno del presidente gli è stato chiesto se una vittori nel derby di domenica potesse andar bene come regalo:

“Quello non sarebbe male come regalo, sicuramente sarebbe il regalo più bello che mi si potrebbe fare”.

E quando gli viene chiesto se potesse essere sufficiente la mancata qualificazione della Juventus in Champions League risponde:

“Sinceramente preferisco che ci siano risultati positivi per noi, non mi importa di eventuali risultati negativi per gli altri, l’importante è fare bene noi. Non voglio parlare per scaramanzia”.

Alla provocazione su una possibile candidatura il prossimo come sindaco di Milano Cairo ha risposto:

“Fare l’imprenditore e il politico insieme non è facile, non è la mia partita In un’azienda hai un’idea e decidi di farla, in politica non è proprio così”.

Urbano Cairo
Il patron del Torino Urbano Cairo
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ultimo aggiornamento: 21-05-2026

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ziggistardust
ziggistardust
23 minuti fa

F.d.m. e g.d.m.

granata13
granata13
38 minuti fa

Zitto mer.da porti pure sfi.ga

thethaiman
thethaiman
1 ora fa

Il regalo più bello me lo può fare solo il buon Dio!

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