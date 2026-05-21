Per una delle gare più sentite della stagione, lo stesso arbitro che aveva diretto il derby d’andata tornerà a Torino per l’ultima giornata

In una sfida dal sapore particolarmente piccante, l’AIA ha deciso di affidare il compito di dirigere la sfida tra Torino e Juventus a Zufferli, lo stesso che aveva arbitrato l’andata del derby.

Per l’arbitro si tratterà quindi del secondo Derby della Mole in carriera, con un bilancio che al momento registra un solo precedente, lo 0-0 con cui si era chiusa la gara d’andata. In quell’occasione Zufferli mantenne una soglia di tolleranza piuttosto alta, estraendo un solo cartellino ai danni di Asllani. Nel corso della partita non mancarono alcune imprecisioni da entrambe le parti, ma complessivamente riuscì a mantenere il controllo del match.

I precedenti con il Torino

Nel corso della sua carriera, Zufferli ha arbitrato il Torino in tre occasioni, due delle quali in questa stagione. Dopo il derby contro la Juventus ha diretto anche la trasferta contro il Pisa, match in cui i granata si sono imposti per 1-0. Per risalire al primo incrocio con la squadra granata bisogna invece tornare al 2023, quando arbitrò la gara dell’Olimpico Grande Torino contro il Monza, terminata 1-1 e caratterizzata dalle sole ammonizioni per Ricci e Carlos Augusto. Il bilancio complessivo è quindi di una vittoria e due pareggi per il Torino, con appena due cartellini estratti ai suoi danni.

I precedenti con la Juventus

Sono invece più numerosi gli incroci tra Zufferli e la Juventus. L’arbitro ha infatti diretto i bianconeri in cinque occasioni, di cui due già in questa stagione. Nelle gare disputate, la Juventus si è imposta contro Empoli, Lecce e più recentemente contro il Sassuolo. Sono invece terminate in parità, oltre al derby d’andata, anche la sfida del 2024 contro il Parma, chiusa sul 2-2. Il bilancio complessivo non registra dunque sconfitte per le due squadre che saranno coinvolte all’Olimpico Grande Torino. Con Zufferli però, i bianconeri hanno registrato un tasso di vittorie più importante: tre successi, due pareggi e appena due cartellini estratti ai danni di Vlahović e Conceição.

A deatail shot shows the logo of AIA (Italian Referees Association) on the jersey of the ineman Daisuke Emanuele Yoshikawa prior to the Serie A football match between Torino FC and Bologna FC.







