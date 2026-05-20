Il centrocampista lituano rientra dal turno di squalifica in occasione dell’ultima di campionato contro la Juventus

Dopo aver saltato la trasferta di Cagliari a causa della squalifica subita dopo la 5a ammonizione ricevuta, Gineitis torna a disposizione per il derby. Il centrocampista, da quando D’Aversa è allenatore del Torino, è sempre partito dal 1′ senza, però, riuscire a incidere come fatto l’anno precedente. Il lituano, dopo aver concluso la passata stagione con 3 gol e 1 assist, siglati in gare delicate contro Milan, Fiorentina e Lazio, ha riscontrato diverse difficoltà in quell’attuale dove ha trovato appena 1 assist e 0 gol in 28 gare disputate.

La fiducia c’è

Il percorso del centrocampista classe 2004 è stato sicuramente importante e gli ha permesso, in maniera graduale, di collezionare un numero sempre maggiore di presenze, fino ad arrivare alle 30 partite complessive disputate nel corso della scorsa stagione. A ciò si aggiungono gli elogi fatti al ragazzo che, a partire da Juric, non sono mai mancati nel corso di questi 4 stagioni in granata; a testimonianza delle qualità del lituano. Pertanto, Gineitis, chiamato a riscattare questa stagione, ha messo nel mirino l’ultima gara di campionato contro la Juventus.

Con D’Aversa sempre titolare e, ora, punta il derby

Dalla gara contro la Lazio, la prima di D’Aversa sulla panchina del Torino, Gineitis è sempre stato schierato nell’11 titolare, giocando sempre almeno 65′ di gioco. Dunque, quando il ragazzo è a disposizione l’allenatore non ne fa a meno, soprattutto per via del suo mancino che, come per Baroni, permette di avere più soluzioni di gioco. Pertanto, il lituano vuole ripagare la fiducia riposta nei suoi confronti con le prestazioni e vuole guadagnarsi un posto nel derby della Mole, cercando di trovare il suo primo gol stagionale.