Il difensore granata si è sottoposto a degli esami strumentali che non hanno evidenziato alcuna lesione

Sospiro di sollievo in casa granata per ciò che riguardano le condizioni di Marianucci, costretto a uscire alla fine del primo tempo della sfida contro il Cagliari a causa di un fastidio al ginocchio destro. Gli esami strumentali, a cui si è sottoposto ieri mattina, hanno escluso qualsiasi tipo di lesione al ginocchio riassicurando, in parte, l’ambiente granata. Tuttavia, la sua presenza di domenica resta in forte dubbio e le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno dallo staff granata.