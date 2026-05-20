Toro.it

Il difensore granata si è sottoposto a degli esami strumentali che non hanno evidenziato alcuna lesione

Sospiro di sollievo in casa granata per ciò che riguardano le condizioni di Marianucci, costretto a uscire alla fine del primo tempo della sfida contro il Cagliari a causa di un fastidio al ginocchio destro. Gli esami strumentali, a cui si è sottoposto ieri mattina, hanno escluso qualsiasi tipo di lesione al ginocchio riassicurando, in parte, l’ambiente granata. Tuttavia, la sua presenza di domenica resta in forte dubbio e le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno dallo staff granata.

Luca Marianucci of Torino FC looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and SS Lazio.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 20-05-2026

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

Pasquale Bruno allo stadio per il derby: sarà presente in Maratona

Torino-Juventus verso il tutto esaurito: ecco gli ultimi posti disponibili