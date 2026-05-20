Il Torino spera di recuperare l’albanese per il derby: alla difesa granata serve il suo leader per evitare fragilità nel reparto

Nelle ultime settimane il Torino ha attraversato un periodo complicato, con risultati che non hanno permesso alla squadra di D’Aversa di arrivare al derby della Mole con fiducia e serenità. Nonostante le difficoltà offensive emerse nelle ultime uscite, il reparto che ha mostrato le maggiori fragilità resta la difesa.

Dall’infortunio di Ismajli, infatti, la retroguardia granata ha incassato cinque gol nelle ultime tre partite, confermando quanto la sua assenza pesi sugli equilibri della squadra. La scelta tattica di D’Aversa di schierare Coco al centro della difesa, affiancato da Marianucci ed Ebosse, non ha prodotto i risultati sperati. Per questo motivo, considerando anche la possibile assenza dell’italiano e l’esclusione di Maripan per diffida, recuperare Ismajli in vista del derby sarà fondamentale per il tecnico granata.

Ismajli tenta il recupero per il derby

La fragilità fisica di Ismajli nel corso della stagione è stata spesso un fattore che ha costretto prima Baroni e poi D’Aversa a dover rinunciare al loro migliore interprete difensivo. Il fatto che il Torino sia una delle difese più battute del campionato testimonia la fragilità del reparto, e in una sfida delicata come quella contro la Juventus, i granata non potranno permettersi di farsi trovare impreparati. Per questo motivo, nei prossimi giorni, Ismajli rientrerà gradualmente in gruppo per prendere parte agli allenamenti per cercare di essere a disposizione nella stracittadina, la partita che potrebbe chiudere con un sorriso la stagione dei granata.

Le alternative in difesa

Vista l’assenza di Maripan e l’incertezza legata alle condizioni di Marianucci, contro la Juventus D’Aversa potrà contare su Coco ed Ebosse, nella speranza di recuperare anche Ismajli in tempo per il derby. L’ equatoguineano, da quando è stato schierato come riferimento centrale della retroguardia, ha fatto registrare un netto calo di rendimento, mentre Ebosse è apparso il più propositivo del reparto nelle ultime uscite. In caso di necessità, il tecnico granata potrebbe affidarsi anche a Tameze, ma nel corso della settimana tutti i giocatori proveranno a recuperare per essere a disposizione in vista della sfida.