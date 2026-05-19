Il centrale granata, uscito malconcio dalla sfida di Cagliari è in dubbio per il derby della Mole di domenica

Preoccupano le condizioni di Luca Marianucci in vista del derby di domenica, la cui presenza rimane in dubbio. Il 35 granata è uscito anzitempo dalla sfida contro il Cagliari a causa di un fastidio al ginocchio riscontrato alla fine del primo tempo di gioco. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore dopo i controlli al ginocchio.

Marianucci e il percorso di crescita

Il difensore granata aveva ritrovato il posto da titolare nelle ultime settimane, in particolare dopo l’infortunio di Ismajli dopo la gara contro l’Inter, dalla quale è sempre sceso in campo dal 1′. Un percorso in crescendo quello di Marianucci che, dal suo approdo in granata, aveva giocato 4 gare consecutive da titolare sotto la guida di Baroni, prima di scivolare in fondo alle gerarchie con l’arrivo di D’Aversa. Tuttavia, dopo 4 panchine e appena 1 minuto di gioco in 5 gare, Marianucci ha conquistato la fiducia di D’Aversa che, nelle ultime 6, lo ha schierato 3 volte da titolare e 3 da subentrante.