È stata resa nota la lista dei convocati della Scozia che disputerà il Mondiale: Clark convoca Che Adams
Il ct Clark ha diramato la lista dei convocati della Scozia per il Mondiale. Adams risulta tra i 26 giocatori che partiranno per la spedizione di Canada, Usa e Messico.
I convocati della Scozia
Portieri: Gordon, Gunn, Kelly
Difensori: Hanley, Hendry, Hickey, Hyam, Mckenna, Patterson, Ralston, Robertson, Souttar, Tierney
Centrocampisti: Christie, Curtis, Ferguson, Gannon-Doak, Gilmour, McGinn, McLean, McTominay
Attaccanti: Adams, Dykes, Hirst, Shankland, Stewart