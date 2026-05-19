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È stata resa nota la lista dei convocati della Scozia che disputerà il Mondiale: Clark convoca Che Adams

Il ct Clark ha diramato la lista dei convocati della Scozia per il Mondiale. Adams risulta tra i 26 giocatori che partiranno per la spedizione di Canada, Usa e Messico.

I convocati della Scozia

Portieri: Gordon, Gunn, Kelly

Difensori: Hanley, Hendry, Hickey, Hyam, Mckenna, Patterson, Ralston, Robertson, Souttar, Tierney

Centrocampisti: Christie, Curtis, Ferguson, Gannon-Doak, Gilmour, McGinn, McLean, McTominay

Attaccanti: Adams, Dykes, Hirst, Shankland, Stewart

Che Adams of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and Hellas Verona FC.
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ultimo aggiornamento: 19-05-2026

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