Il 91 granata si appresta a sfidare i bianconeri a cui in carriera ha segnato 8 reti, ma da quando è al Torino è ancora a secco

Duvan Zapata è chiamato a riscattarsi dopo l’ultima opaca prestazione di Cagliari, in cui non è riuscito a tirare neanche una volta verso la porta avversaria. Il colombiano, tornato titolare quasi due mesi dopo l’ultima volta, non ha riproposto le ottime prestazioni fornite contro Inter e Sassuolo da subentrante dove, invece, è stato determinante in zona offensiva. Infatti, in entrambe le occasioni, con il risultato di svantaggio dei granata, l’ingresso del 91 granata ha spostato l’inerzia delle gare permettendo ai suoi, prima di rimontare i campioni d’Italia e poi i neroverdi grazie, anche, all’assist del definitivo 2-1 di Pedersen.

Juventus, la seconda preda preferita del colombiano

Dopo aver segnato al Milan durante questa stagione, anch’essa la sua seconda vittima preferita a parimerito con i bianconeri, Zapata punta la Juventus contro cui ha segnato 8 gol in carriera. 6 di questi sono stati siglati in campionato tra Udinese, Sampdoria e Atalanta ma all’appello manca ancora il Torino. Con i granata, infatti, l’attaccante colombiano non è ancora riuscito a punire i bianconeri contro cui, oramai, non segna da quasi 5 anni, l’ultimo gol risale al 27 novembre 2021, occasione in cui la sua rete sigillò la vittoria dell’Atalanta. Ora, Zapata cercherà di aumentare il proprio bottino contro i bianconeri cercando il primo gol in maglia granata.

Con Zapata in campo una sola sconfitta in 3 stagioni

A causa del grave infortunio subito all’inizio dell’anno 24/25, il centravanti granata non ha potuto disputare i derby di quella stagione, terminati con un pareggio e una sconfitta per i granata. Tuttavia, in occasione dei 2 derby della stagione 23/24 e del più recente disputato lo scorso novembre, Zapata è sceso in campo e il Torino ha registrato due pareggi e una sconfitta. A testimonianza dell’importanza di Zapata che domenica dovrà caricarsi il Toro sulle spalle.