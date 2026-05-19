Il giovane difensore granata è stato inserito nella top XI del campionato Primavera in occasione della cerimonia di Sportitalia

Manuel Carrascosa, giovane difensore della Primavera del Torino, è stato premiato come miglior difensore del campionato di Primavera 1 in occasione dei Primavera Best Awards. Durante l’evento, che si è svolto presso lo Sportitalia Village, Il giocatore classe 2005 è stato inserito nella Top XI del campionato della stagione 2025/2026.

Ecco il post del canale ufficiale del Torino FC