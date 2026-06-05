Dopo aver superato il Cesena ai Play Off, il Torino si è guadagnato l’accesso per la fase finale del torneo giovanile
La formazione guidata da Vegliato, detentrice del titolo Under 18, ha staccato il pass per le semifinali dei playoff grazie al netto successo per 3-0 ottenuto contro il Cesena. Un risultato che consente ai giovani granata di continuare la difesa dello scudetto conquistato nella scorsa stagione.
Per raggiungere la finale, però, il Torino dovrà superare l’ostacolo Inter. La semifinale è in programma giovedì 11 giugno alle ore 17:30 allo stadio “Valentino Mazzola” di Santarcangelo. Nell’altra sfida si affronteranno invece Roma e Bologna, con calcio d’inizio alle 20:30 allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena.
Le vincitrici delle due semifinali si contenderanno il titolo nella finalissima, in programma sabato 13 giugno alle ore 20:00 proprio al “Dino Manuzzi” di Cesena.