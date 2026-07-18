Ecco tutte le informazioni sul torneo che si disputerà a inizio agosto in memoria ai genitori del presidente granata

Il Memorial dedicato a Mamma e Papà Cairo tornerà il 6 e 7 agosto con la quinta edizione del torneo riservato alle formazioni Primavera. La competizione si disputerà tra lo stadio “Sillano” di Quattordio e il “Moccagatta” di Alessandria e vedrà protagoniste quattro delle principali squadre del panorama giovanile italiano: Torino, Atalanta, Inter e Milan. Le gare inaugurali si giocheranno giovedì 6 agosto a Quattordio, mentre nella stessa giornata il torneo si sposterà ad Alessandria. Le finali sono in programma venerdì 7 agosto, con la sfida per il terzo posto e quella che assegnerà il trofeo.