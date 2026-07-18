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Ecco tutte le informazioni sul torneo che si disputerà a inizio agosto in memoria ai genitori del presidente granata

Il Memorial dedicato a Mamma e Papà Cairo tornerà il 6 e 7 agosto con la quinta edizione del torneo riservato alle formazioni Primavera. La competizione si disputerà tra lo stadio “Sillano” di Quattordio e il “Moccagatta” di Alessandria e vedrà protagoniste quattro delle principali squadre del panorama giovanile italiano: Torino, Atalanta, Inter e Milan. Le gare inaugurali si giocheranno giovedì 6 agosto a Quattordio, mentre nella stessa giornata il torneo si sposterà ad Alessandria. Le finali sono in programma venerdì 7 agosto, con la sfida per il terzo posto e quella che assegnerà il trofeo.

Urbano Cairo
Urbano Cairo
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ultimo aggiornamento: 18-07-2026

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davidone5
davidone5
10 minuti fa

Trofeo TDC and family together.

Berggreen
Berggreen
24 minuti fa

Chiederò le ferie anticipate.

ToroinUSA
ToroinUSA
53 minuti fa

li si lotta per il terzo posto, lo sento!

Primavera Torino, tra debutti e volti noti, i torelli battono 0-5 il Pieve di Bono