Nella giornata odierna la Primavera del Torino ha iniziato il raduno al Robaldo, in vista della prossima stagione
Nella giornata odierna è iniziato il raduno della primavera, presso il Centro Sportivo Robaldo, con la squadra che inizierà la preparazione in vista della prossima stagione. Al Robaldo la primavera nella prossima stagione giocherà le gare interne, con la squadra che verrà allenata da Francesco Baldini, confermato anche per la prossima stagione. Come ormai consuetudine il ritiro estivo della primavera si svolgerà vicino a quello della prima squadra. La prima squadra infatti si allenerà a Pinzolo, mentre la primavera si preparerà a Spiazzo, con Abate che dunque potrà anche osservare i giovani granata durante la preparazione estiva.
Lo staff tecnico e l’area medica
Con l’inzio del raduno sono stati resi noti i nomi dei membri dello staff che seguiranno la primavera nella prossima stagione. Di seguito i nomi:
Allenatore: Francesco Baldini
Vice Allenatore: Luciano Mularoni
Collaboratori Tecnici: Claiton Machado, Riccardo Leardi
Preparatore Atletico: Stefano Di Tunisi
Collaboratori del Preparatore Atletico: Christian Pozzuolo, Federico Zanettin
Preparatore dei Portieri: Gianfranco Randazzo
Match Analyst: Niccolò Marchesi
Dottore: Paolo Battaglino
Fisioterapisti: Luca Luongo, Pietro Spaggiari
Fisioterapista riabilitatore: Piero Bortolin
Preparatore Atletico Riabilitatore: Gianni Bulgarini
Nutrizionista: Nicolò Osler
Team Manager: Riccardo Russo
Dirigente Accompagnatore: Denis Morino
Magazziniere: Leonardo Esposito
La rosa per la prossima stagione
Di seguito la rosa a diposizione di Baldini per la prossima stagione:
Portieri: Anino, Cereser, Gilardenghi
Difensori: Gaffurini, Gallo, Gatto, Kugyela, Rivas, Roda, Tonica, Zaghini
Centrocampisti: Ballanti, Ferraris, Luongo, Mukerjee, Nascimento, Liema Olinga, Scibilia
Attaccanti: Bonacina, Falasca, Martini, Materazzi, Sandrucci, Scacchi