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Nella giornata odierna la Primavera del Torino ha iniziato il raduno al Robaldo, in vista della prossima stagione

Nella giornata odierna è iniziato il raduno della primavera, presso il Centro Sportivo Robaldo, con la squadra che inizierà la preparazione in vista della prossima stagione. Al Robaldo la primavera nella prossima stagione giocherà le gare interne, con la squadra che verrà allenata da Francesco Baldini, confermato anche per la prossima stagione. Come ormai consuetudine il ritiro estivo della primavera si svolgerà vicino a quello della prima squadra. La prima squadra infatti si allenerà a Pinzolo, mentre la primavera si preparerà a Spiazzo, con Abate che dunque potrà anche osservare i giovani granata durante la preparazione estiva.

Lo staff tecnico e l’area medica

Con l’inzio del raduno sono stati resi noti i nomi dei membri dello staff che seguiranno la primavera nella prossima stagione. Di seguito i nomi:

Allenatore: Francesco Baldini 

Vice Allenatore: Luciano Mularoni 

Collaboratori Tecnici: Claiton Machado, Riccardo Leardi

Preparatore Atletico: Stefano Di Tunisi 

Collaboratori del Preparatore Atletico: Christian Pozzuolo, Federico Zanettin 

Preparatore dei Portieri: Gianfranco Randazzo 

Match Analyst: Niccolò Marchesi

Dottore: Paolo Battaglino 

Fisioterapisti: Luca Luongo, Pietro Spaggiari 

Fisioterapista riabilitatore: Piero Bortolin 

Preparatore Atletico Riabilitatore: Gianni Bulgarini 

Nutrizionista: Nicolò Osler

Team Manager: Riccardo Russo 

Dirigente Accompagnatore: Denis Morino

Magazziniere: Leonardo Esposito 

La rosa per la prossima stagione

Di seguito la rosa a diposizione di Baldini per la prossima stagione:

Portieri: Anino, Cereser, Gilardenghi

Difensori: Gaffurini, Gallo, Gatto, Kugyela, Rivas, Roda, Tonica, Zaghini

Centrocampisti: Ballanti, Ferraris, Luongo, Mukerjee, Nascimento, Liema Olinga, Scibilia

Attaccanti: Bonacina, Falasca, Martini, Materazzi, Sandrucci, Scacchi

Andrea Luongo of Torino FC U19 in action during the Primavera 1 football match between Torino FC U19 and SSC Napoli U19.
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ultimo aggiornamento: 10-07-2026

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