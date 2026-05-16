Primavera Milan-Torino, la diretta della partita del campionato di Primavera 1: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Si chiude oggi il campionato di Primavera 1, con l’ultima danza di Milan e Torino, pronte ad affrontarsi sul Puma House of Football di Milano. La partita ha poca valenza per il Torino, già salvo aritmeticamente, ma che vuole chiudere positivamente la propria stagione. Anche i rossoneri si trovano in piena metà classifica e non hanno più nulla da chiedere alla propria stagione. All’andata si imposero i torelli per 1-0 sul campo del Mazzola di Orbassano con rete di Zeppieri. Vedremo questa volta quale delle due compagini riuscirà ad imporsi.

Primavera, Milan-Torino: la diretta

27′ Palla lunga di Carrascosa a cercare la corsa di Gabellini, l’attaccante la lavora ma i granata non riescono a creare occasioni nitide

25′ Buona manovra per il Milan, che arriva al tiro con Borsani. Conclusione alta

21′ Santer viene abbattuto in uscita da Tartaglia, calcio di punizione per il Torino

19′ Occasione Toro con Sandrucci, che calcia però sull’esterno della porta

16′ Ammonito Conzato per proteste nei confronti del direttore di gara

11′ Tiro altissimo di Scotti dal limite dell’area di rigore, l’attaccante rossonero non inquadra la porta

10′ Primo tiro in porta del Toro dopo dieci minuti di gioco, Sandrucci si incarica della battuta del calcio di punizione ma la traiettoria si spegne alta sopra la traversa

7′ Calcio d’angolo in favore del Milan, che prova a spingere senza però arrecare pericoli alla difesa granata

5′ Ritmi compassi in questo inizio di partita, le squadre si studiano

1′ Fischia il direttore di gara, inizia Milan-Torino

Primavera, Milan-Torino: il tabellino

Ammoniti: pt 16′ Conzato (T)

MILAN (4-3-3): Bouyer; Tartaglia, Cisse, Cullotta, Borsani; Ibrahimovic, Plazzotta, Mancioppi; Colombo, Scotti, Petrone. A disp: Catalano, Domnitei, Del Forno, Zaramella, Martini, Nolli, Mercogliano, Perina, Di Vigliano, Colombo L. All: Renna

TORINO (4-3-3): Santer; Zaia, Tonica, Carrascosa, Kugyela; Ferraris, Acquah, Nascimento; Sandrucci, Gabellini, Conzato. A disp: Cereser, Gaffurini, Perciun, Zeppieri, Ballanti, Perez, Ewurum, Gatto, Liema Olinga, Bonacina, Luongo. All: Baldini

Primavera, Milan-Torino: il prepartita

Attualmente quattordicesimo in classifica con 46 punti, il Toro affronterà il Milan di Giovanni Renna, distante appena due lunghezze ma reduce da un periodo non particolarmente brillante. Nelle ultime otto giornate, infatti, i rossoneri hanno raccolto soltanto due vittorie, pur perdendo una sola gara: l’ultima, contro il Parma secondo in classifica, che ha travolto il Milan con un netto 4-0 e che in questo weekend potrebbe anche laurearsi campione d’Italia. Tra i giocatori più pericolosi della formazione rossonera spiccano il capitano Filippo Scotti e il centravanti Simone Lontani, entrambi in doppia cifra con 10 reti segnate in campionato.

Primavera, Milan-Torino: dove vedere la partita in TV e in streaming

La partita Torino-Lazio del campionato Primavera 1 sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), emittente televisiva che ha i diritti dell’intero campionato Primavera 1.

Primavera, Milan-Torino: le formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): Bouyer; Tartaglia, Cisse, Cullotta, Borsani; Ibrahimovic, Plazzotta, Mancioppi; Colombo, Scotti, Petrone. A disp: Catalano, Domnitei, Del Forno, Zaramella, Martini, Nolli, Mercogliano, Perina, Di Vigliano, Colombo L. All: Renna

TORINO (4-3-3): Santer; Zaia, Tonica, Carrascosa, Kugyela; Ferraris, Acquah, Nascimento; Sandrucci, Gabellini, Conzato. A disp: Cereser, Gaffurini, Perciun, Zeppieri, Ballanti, Perez, Ewurum, Gatto, Liema Olinga, Bonacina, Luongo. All: Baldini