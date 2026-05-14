Il settore giovanile del Toro ancora centrale per la nazionale italiana, convocati Altieri e Cacucciolo con l’Under 15 azzurra

Come da comunicato odierno, il Torino apprende con orgoglio l’ennesima convocazione (doppia in questo caso) da parte del settore giovanile della nazionale italiana per due prodotti dell’attuale vivaio granata. Il tecnico dell’Italia Under 15, Enrico Battisti, ha infatti convocato Immanuel Altieri e Giulio Cacucciolo per la doppia amichevole contro i coetanei della Serbia. Le due partite, programmate per martedì 19 maggio e giovedì 21 maggio, si disputeranno al Centro Sportivo di Novarello.