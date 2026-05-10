Il Torino batte la Lazio e si conquista la salvezza matematica con una giornata d’anticipo: Baldini la scelta giusta

Il Torino Primavera è salvo! I torelli di Baldini si sono imposti per 4-1 sulla Lazio nella partita disputata oggi alle ore 11.00 sul campo del Valentino Mazzola di Orbassano, nel contempo, il Napoli perde 0-1 contro il Lecce, per i partenopei confermati i play out. I granata sono finalmente salvi, un risultato tutt’altro che scontato per come era partito il Toro ad inizio stagione sotto la guida di Fioratti, con il quale i granata mai avevano ingranata la marcia, rimanendo costantemente in zona retrocessione per diverse giornate. Poi però, l’arrivo di Baldini ha fatto fare quel cambio di passo alla squadra e ha permesso anche alle qualità dei singoli di emergere con maggior veemenza.

Baldini salva i granata

Confrontando quindi i due percorsi all’interno di questa stagione, quello fallimentare con Fioratti e l’ottimo vissuto con Baldini, non si può non affermare che l’attuale tecnico del Torino Primavera sia stata la scelta più giusta possibile in un momento complicato. Con Baldini il Torino Primavera, dopo un primo periodo di assestamento al cambio di guida tecnica, ha trovato addirittura una striscia di 10 partite senza sconfitta, impensabile visto il momento che i granata stavano vivendo, e poco dopo un’altra striscia di 7 partite senza sconfitta, compresa la bellissima vittoria nel derby contro la Juventus per 2-0. La vittoria contro la Lazio è un’altra prova di forza dei granata, che si proiettano con maggiore ottimismo alla prossima stagione grazie alla doppietta di Gabellini, alla rete di Perciun e a quella di Ferraris nei minuti di recupero finali.

La classifica

Ecco la classifica post Torino-Lazio che vede il Toro salvo matematicamente.

Parma 67 Fiorentina* 65 Cesena 64 Roma 60 Bologna* 58 Atalanta 57 Inter 56 Lecce 53 Juventus 52 Genoa 50 Hellas Verona 48 Milan 48 Lazio 47 Torino 46 Monza 46 Sassuolo 44 Napoli 38 Cagliari* 37 Frosinone 32 Cremonese* 24