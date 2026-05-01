Nulla da fare per i ragazzi di Baldini, il Sassuolo aggancia i granata in classifica e si avvicina anch’esso alla salvezza

Una sfida stregata quella di Sassuolo per il Toro Primavera di Francesco Baldini. I torelli, passivi nel primo tempo, ma spesso e volentieri arrembanti nel secondo non recuperano il gol di svantaggio e perdono 1-0. Decisivo anche un super Nyarko tra i pali, che ha più volte sventato il pari granata con una serie di pronti riflessi, in un secondo tempo che lascia l’amaro in bocca alla formazione ospite.

La sintesi della gara

Prima fase di studio dell’avversario nel primo quarto d’ora, poi il Sassuolo prende il sopravvento e sblocca il match al minuto numero 24: dai 35 metri abbondanti Cornescu vede Santer mal posizionato e fa partire un destro incredibile, che seppur deviato con la punta delle dita dall’estremo difensore granata, si incastra sotto la traversa e gonfia la rete. Secondo centro in campionato per il classe 2008 moldavo. Il secondo tempo finisce con un Toro che rimane in difficoltà, ma i 5 cambi in meno di mezz’ora nel secondo tempo fanno ingranare la marcia di spinta al Toro, che più volte sfiora il pari nella ripresa, spesso protagonista Perciun, come Conzato, determinante anche Luongo che va vicino all’1-1, ma Nyarko non si risparmia per nessuno. Finale virtualmente in 10 per i granata, causa crampi per Zaia, con Gjyla che quasi trova il raddoppio in ripartenza, il fortino neroverde resiste e strappa i 3 punti.

La classifica

Ecco la classifica attuale.

Fiorentina* 62 Parma* 61 Cesena* 61 Roma 59 Bologna* 55 Atalanta* 54 Inter* 53 Lecce 50 Genoa* 49 Juventus* 48 Lazio* 47 Milan* 47 Monza* 45 Hellas verona* 45 Sassuolo 43 Torino 43 Napoli* 38 Cagliari 37 Frosinone* 30 Cremonese 24