Primavera Sassuolo-Torino, la diretta della partita del campionato di Primavera 1: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Dopo il pareggio ottenuto in casa contro l’Atalanta, il Torino Primavera potrebbe centrare l’obiettivo della salvezza già in questa giornata. Se dovesse vincere contro il Sassuolo, e se venissero raggiunte determinate condizioni di classifica i granata potrebbero già definirsi salvi. La sfida di oggi vedrà scontrarsi due formazioni che navigano nelle stesse posizioni di classifica, e per questo, l’incontro potrebbe rivelarsi chiave come scontro diretto.

Primavera Sassuolo-Torino 1-0: il tabellino

Marcatori: pt 24′ Cornescu (S)

Ammoniti: pt 40′ Liema Olinga (T), st 21′ Nyarko (S), st 42′ Bonacina (T), st 45′ Campani (S)

Sassuolo (4-3-1-2): Nyarko; Campani, Macchioni, Vezzosi, Costabile; Amendola, Seminari, Cardascio (st 28′ Gjyla); Cornescu (st 28′ Tampieri), Negri (st 47′ Benvenuti), Kulla (st 42′ Chiricallo). A disp. Guri, Daldum, Petito, Mussini, Appiah, Acatullo, Barry. All. Bigica.



Torino (4-3-3): Santer; Zaia, Pellini, Tonica (st 1′ Kugyela), Carrascosa; Ferraris (st 1′ Perciun), Liema Olinga (st 12′ Zeppieri), Ballanti (st 1′ Luongo); Ewurum (st 25′ Bonacina), Conzato, Gabellini. A disp. Cereser, Gallo, Perez, Manzi, Gatto, Nascimento. All. Baldini.

Primavera Sassuolo-Torino: la diretta

53′ Finisce qui, con quasi 2 minuti di ritardo, ma vince il Sassuolo 1-0, Toro agganciato dai neroverdi in classifica

51′ Super Santer! Salva sulla ripartenza conclusa in tiro da Gjyla e gli nega il match point

51′ Pochi istanti al termine, Toro che vuole provarci ancora ma manca pochissimo

49′ Luongo ferma Gjyla in corner, Sassuolo che esce dalla fase di apnea

47′ Sassuolo che sostituisce Negri e inserisce Benvenuti, dunque dentro un difensore per un attaccante

47′ Ancora Nyarko! Perciun salta un paio di avversari al limite dell’area, piazza il mancino a giro, ma Nyarko la para un’altra volta

46′ Calcio d’angolo che non porta ad esito positivo, intanto assegnati 6′ di recupero

44′ Va via bene Bonacina, Campani devia in angolo e per proteste (secondo lui non c’era corner) viene ammonito

43′ Zaia è in campo, ma cade dopo due passi, Torino virtualmente in 10 uomini fino alla fine

42′ Cambio per il Sassuolo, mentre viene ammonito Bonacina per proteste, fuori Kulla e dentro Chiricallo

41′ Toro che prosegue in 10 uomini in questo momento, gioco che riparte

40′ Gioco fermo a lungo a causa di crampi per Zaia, ricordiamo che il Torino ha esaurito i cambi, ma Zaia è dolorante e nervoso

36′ Altro intervento di Nyarko! Questa volta il portiere para il destro piazzato di Perciun

34′ Attacca anche il Sassuolo: Santer nega la gioia del gol a Tampieri

33′ Clamoroso errore di Bonacina! Dopo che Nyarko aveva salvato su Perciun ed era ancora a terra post tuffo, Bonacina, di esterno destro, non insacca a porta sguarnita, tuttavia Toro super aggressivo e offensivamente produttivo in questa fase

32′ Super Nyarko! Il portiere neroverde salva miracolosamente sull’incornata di Pellini mandando fuori dallo specchio il pallone, che riflesso!

31′ Bonacina si guadagna calcio di punizione dalla sinistra dell’area di rigore del Sassuolo

31′ Che occasione e per il Toro! Conzato riceve con un super stop un lunghissimo lancio di Perciun, penetra in area e dalla linea di fondo va vicinissimo a trovare il gol di mancino

30′ Intanto, altro cross di Zaia sul fondo, questa volta più insidioso in quanto stava per diventare una sorta di tiro, Nyarko segue bene con lo sguardo e battezza giustamente fuori

28′ Sassuolo che inserisce Tampieri e Gyla in campo, fuori Cardascio e Cornescu

25′ Nel Torino esce Ewurum come ultimo cambio ed entra Bonacina

24′ Ci prova Conzato da fuori, ma il tiro di mancino a giro esce largo

23′ Occasione Toro in area di rigore, azione insistita con tanti cross, ogni pallone pericoloso viene però disinnescato dalla difesa neroverde

21′ Ammonizione per Nyarko, ennesima perdita di tempo e l’arbitro è di parola: cartellino giallo

19′ Gran triangolazione di tacco tra Kugyela ed Ewurum, Toro che prova di nuovo ad alzare il ritmo

17′ Occasione Toro! Arriva una palla interessante sul limite dell’area, ma il tiro di Luongo viene fermato prima dell’arrivo in porta

16′ Sassuolo che insiste sull’out sinistro, rasoterra di Cardascio verso l’area di rigore allontanato dalla difesa del Toro

14′ Spallata fallosa di Pellini su Kulla, Sassuolo che guadagna un calcio di punizione a metà campo e mantiene il possesso della sfera

13′ Intanto, altro cross fuori misura di Zaia che termina fuori

13′ Toro che sembra quasi disposto con un offensivo 4-2-4 in questo momento

12′ Sostituzione per il Toro, che inserisce Zeppieri al posto di Olinga, altro cambio molto offensivo di Baldini

9′ Intanto l’arbitro richiama Bigica, allenatore neroverde, per eccesso di proteste

8′ Cross dalla sinistra di Conzato che trova Luongo in spaccato sul secondo palo, il giocatore granata non impatta abbastanza bene da diventare un pericolo per Nyarko

6′ Scintille in campo tra Luongo e il direttore di gara a seguito di una spinta del 97 granata ai danni di Amendola, che aveva disturbato la ripresa veloce del gioco da parte del giocatore granata

3′ Con l’ingresso di Kugyela nel ruolo di terzino sinistro, Carrascosa si sposta nel ruolo di centrale dove prima stava Tonica, il modulo resta comunque uguale al primo tempo

1′ Schema corto seguito da cross troppo profondo che termina sul fondo del campo, rinvio per Santer

1′ Intanto è subito calcio d’angolo per il Sassuolo

1′ Nel Torino subentrano Luongo per Ballanti, Kugyela per Tonica e Perciun per Ferraris

1′ Inizia ora il secondo tempo di Sassuolo-Torino con il primo possesso che spetta ai padroni di casa, neroverdi avanti grazie al gol di Cornescu al 24′

SECONDO TEMPO

46′ Finisce senza recupero il primo tempo, avanti il Sassuolo 0-1, grazie a una magia di Cornescu

45′ Ci prova da arrivare Tonica, ma il difensore non riesce a dare direzione alla sua spizzata

45′ Toro che si guadagna un ultimo corner

44′ Fallo su Ballanti, Toro che prova ad alzare i ritmi in questo finale di primo tempo, ma il Sassuolo si difende bene

40′ Ammonizione per Liema Olinga, intervenuto in ritardo in scivolata su Negri, il belga è il primo ammonito del match

37′ Gabellini anticipato da capitan Seminari, l’attaccante granata costretto spesso a sacrificarsi scendendo di diversi metri, Torino in difficoltà in fase di costruzione

34′ Punizione rasoterra di Costabile da dimenticare, palla persa dal Sassuolo

33′ Fallo di Carrascosa su Negri che si guadagna un importante calcio di punizione sulla trequarti

32′ Arbitro che richiama Nyarko per l’ennesima perdita di tempo, alla prossima sarà, con ogni probabilità, cartellino giallo

28′ Corner fuori misura che vede il pallone uscire dal campo durante il cross stesso, occasione sprecata

28′ Corner per il Toro, il primo del match

27′ Sassuolo a un passo dal raddoppio, con destro rasoterra debole ma tagliente di Kulla che si spegne di poco a lato, buono il tentativo dell’albanese dopo essere riuscito ad evitare Pellini e Tonica

24′ Dai 35 metri abbondanti Cornescu vede Santer mal posizionato e fa partire un destro incredibile, che seppur deviato con la punta delle dita dall’estremo difensore granata, si incastra sotto la traversa e gonfia la rete. Secondo centro in campionato per il classe 2008 moldavo

24′ Gol del Sassuolo! Eurogol di Cornescu, Sassuolo avanti 1-0

22′ Sassuolo che in questo frangente corre di più, Kulla recupera un pallone importante nei pressi dell’area di rigore del Toro, ma commette fallo in attacco

18′ Ferraris per poco non la combina grossissima, con un retropassaggio rischiosissimo che porta Santer ad allontanare la palla in scivolata per non farsi anticipare

16′ Bel dribbling di Cornescu su Zaia, il suo cross respinto finisce in zona Pellini che subisce fallo e guadagna un calcio di punizione

14′ Conzato crossa teso, pallone che non arriva vicino alla testa di nessun compagno granata e termina in fallo laterale sul lato opposto

14′ Battuta che andrà ripetuta, Olinga e Conzato non atteso il fischio arbitrale

13′ Zaia di forza passa dalla destra su Costabile, il giocatore neroverde stende il 19 granata, punizione dalla linea di fondo per il Toro

11′ Cross lungo di Negri, non trovato Kulla che si era inserito pericolosamente in area di rigore granata

9′ Cambio lato di Conzato in transizione offensiva, sul secondo palo svetta Ewurum, blocca senza difficoltà Nyarko

7′ Corner respinto dalla retroguardia granata

6′ Calcio d’angolo per il Sassuolo

5′ Fallo di Pellini su Kulla, arbitro che richiama il difensore granata invitandolo a interventi meno aggressivi, calcio di punizione per i neroverdi

4′ Torino che guadagna un calcio di punizione in mezzo al campo, fase di studio dell’avversario iniziale

1′ Inizia il match con il possesso granata

PRIMO TEMPO

Primavera Sassuolo-Torino, dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Sassuolo-Torino valida per la 36a giornata del campionato Primavera 1 è visibile in esclusiva su Sportitalia, emittente televisiva che ha i diritti del campionato, sul canale 60 e in streaming sul sito ufficiale.

Primavera Sassuolo-Torino, il prepartita

Dopo aver perso per 3-2 il recente scontro contro il Cesena, il Sassuolo ospiterà in casa il Torino di Baldini per la 36a giornata di campionato. Per i neroverdi sarà un’occasione per conquistare tre punti e raggiungere così il Torino a quota 43 punti in 15esima posizione. Dall’altra parte, i granata faranno di tutto per cercare di centrare un altro successo per veder concretizzarsi sempre di più la possibilità di centrare la salvezza per mantenere la categoria. Per questo motivo si assisterà ad un incontro combattuto, e i singoli episodi potrebbero essere determinanti per l’esito finale.

Primavera Sassuolo-Torino: le formazioni ufficiali

Sassuolo: Nyarko; Campani, Macchioni, Vezzosi, Costabile; Amendola, Seminari, Cardascio; Cornescu, Negri, Kulla. A disp. Guri, Benvenuti, Daldum, Petito, Mussini, Appiah, Gjyla, Acatullo, Barry, Tampieri, Chiricallo. All. Bigica.



Torino (4-3-3): Santer; Zaia, Pellini, Tonica, Carrascosa; Ferraris, Liema Olinga, Ballanti; Ewurum, Conzato, Gabellini. A disp. Cereser, Gallo, Perciun, Zeppieri, Perez, Manzi, Kugyela, Gatto, Nascimento, Bonacina, Luongo. All. Baldini.