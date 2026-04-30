I torelli di Baldini affronteranno i neroverdi di Bigica per provare a conquistare la salvezza già questo weekend

Il campionato Primavera entra nella fase decisiva: restano tre giornate ai torelli di Baldini per blindare aritmeticamente la salvezza. Attualmente al 15° posto, con cinque punti di vantaggio sulla zona playout occupata dal Napoli, i granata arrivano da due partite senza vittorie.

Le recenti sconfitte contro Genoa e Cesena hanno interrotto una striscia di sette risultati utili consecutivi che durava da febbraio. Ora ad attenderli c’è lo scontro diretto con il Sassuolo di Bigica, distante tre punti dalla squadra di Baldini.

Una gara fondamentale per allontanarsi ulteriormente dalla zona calda della classifica in vista del finale di stagione: con una vittoria, i torelli porterebbero a sei i punti di vantaggio sui neroverdi e potrebbero anche conquistare la salvezza aritmetica in caso di mancato successo del Napoli contro il Verona.

Il Sassuolo di Bigica

La formazione di Bigica, dopo un ottimo avvio di stagione, ha attraversato un periodo difficile tra dicembre e febbraio. Ora è pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere: nelle ultime dieci partite ha ottenuto solo tre vittorie e arriva da una sconfitta, seppur combattuta, contro il Cesena, la stessa squadra che ha battuto anche i granata.

Il principale punto di forza dei neroverdi è il centravanti classe 2008 Gabriel Kulla, autore di 15 gol e 8 assist in campionato, con 7 reti segnate nelle ultime 7 partite. Una sfida da non sottovalutare, dunque, per i torelli, che hanno l’occasione di dare una svolta decisiva alla propria stagione.

La classifica prima della 36a giornata

La classifica del campionato Primavera 1 prima della 36a giornata

Fiorentina 62 Parma 61 Cesena 61 Roma 56 Bologna 55 Atalanta 54 Inter 53 Lecce 50 Genoa 49 Juventus 48 Milan 47 Lazio 47 Verona 45 Monza 45 Torino 43 Sassuolo 40 Napoli 38 Cagliari 34 Frosinone 30 Cremonese 24